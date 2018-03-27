Бизнесмен Олег Дерипаска намерен взыскать с Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Бизнесмен Олег Дерипаска намерен взыскать с Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка) и Александра Кириллова (Алекс Лесли) 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда."По одному миллиону рублей с каждого", — сообщил "Интерфаксу" адвокат предпринимателя Алексей Мельников.Иск в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края был подан после того, как оппозиционер Алексей Навальный выпустил материал об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Олега Дерипаски. В качестве доказательств он продемонстрировал фото и видео, опубликованные в Instagram Анастасии Вашукевич. В итоге бизнесмен обвинил Рыбку в размещении в соцсетях материалов о частной жизни предпринимателя без его согласия.Навальный не является ответчиком по иску, так как первоначально опубликованные фотографии были сделаны с коммерческим интересом для раскрутки книги Насти Рыбки, сообщал ранее представитель Дерипаски.В рамках обеспечительных мер Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Навального.Между тем и Анастасия Вашукевич, и Александр Кириллов сейчас находятся в тюрьме в Таиланде, где они были задержаны за организацию незаконного секс-тренинга.