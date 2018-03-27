На фоне разгорающихся страстей по делу об отравлении в Солсбери двойного агента Скрипаля стало известно, что Великобритания может отказать в обучении в своих вузах детям российских бизнесменов. По неподтвержденной информации, такие меры всерьез рассматривает британский парламент.

На фоне разгорающихся страстей по делу об отравлении вСолсбери двойного агента Скрипаля стало известно, что Великобритания может отказатьв обучении в своих вузах детям российских бизнесменов. По неподтвержденнойинформации, такие меры всерьез рассматривает британский парламент.Вполне возможно, что российским богачам скоро придетсяискать для своих отпрысков новые места учебы – школы, колледжи и университеты.Лондон всерьез озаботился, как побольнее уколоть Москву в деле отравленияСергея Скрипаля.Комментируя возможный мораторий на обучение россиян вОксфорде и других престижных учебных заведениях Британии, эксперты говорят, чтоон станет сокрушительным ударом по представителям российских элит, которые предпочитаютотправлять своих отпрысков на учебу за рубеж и платят за это огромные деньги.Один семестр в средней школе Британии стоит 0 тысяч фунтовстерлингов или свыше 800 тысяч рублей. Обучение в Оксфорде и того дороже – от 15до 22 тысяч фунтов в зависимости от выбранной программы.Руководитель одного из российско-британских агентств,занимающихся помощью в поступлении в английские учебные заведения, сообщилжурналистам, что многие его клиенты взволнованы и насторожены. "Людиопасаются, что они отдадут детей в Великобританию на учебу, а их потом оттудапопросят уехать. Пока никаких указаний не поступало, но люди переживают", – рассказалагентству Ura.ru наусловиях анонимности бизнесмен.Не исключено, что британские парламентарии могут поставитьвопрос об источниках финансирования обучения детей российских миллионеров. Какпредполагает директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, вТуманном Альбионе могут появиться рекомендации, согласно которым для оплаты небудут приниматься деньги, полученные коррупционным путем."Уже сегодня английские финансовые службы проводяттщательные проверки поступлений денежных средств гражданам России, находящимсяна территории Британии", – отметил эксперт.Напомним, что среди мер, которые готовит Лондон после инцидентав Солсбери – значительное ужесточение визового режима с Россией. Реализованныесанкции Британии – высылка 23-х российских дипломатов. Вслед за этим нааналогичные меры пошли власти более 20 стран мира, в числе которых, США,Канада, Украина и Молдавия.