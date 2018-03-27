Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, поиск незаконно нажитых капиталов россиян — не политический вопрос. Он напомнил, что в законе о криминальных финансах есть положение о выявлении денег, происхождение которых неизвестно.

Поиск в Великобритании незаконно нажитых капиталов россиян — не политический вопрос. Об этом заявил министр иностранных дел страны Борис Джонсон."Я хотел бы подчеркнуть, что это не вопрос, которым должна заниматься или который должна контролировать политика", — сказал глава МИД Великобритании.Как сообщает "Интерфакс", Джонсон напомнил, что в британском законе о "криминальных финансах" есть положение о выявлении денег, происхождение которых неизвестно. Этими вопросами занимаются Национальное агентство по борьбе с преступностью и его подразделение по борьбе с экономическими преступлениями.Положение о запросах о необъясненном состоянии вступило в силу в конце января 2018 года. Оно обязывает богатых людей объяснять источник своего дохода, если власти подозревают их в коррупции.Отношения России и Великобритании осложнились после отравления Сергея Скрипаля, в которой Лондон обвиняет российские власти. Великобритания, а вслед за ней США, Канада, Германия, Франция, Нидерланды и другие страны, приняли решение выслать российских дипломатов.Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, говоря о мерах в отношении России, отметила, что Лондон "продолжит использовать возможности сил правопорядка, чтобы противостоять преступникам и коррумпированным представителям элиты". "В нашей стране нет места для этих людей и для их денег", — сказала она.