Генеральный директор злополучного торгового
центра Зимняя вишня Надежда Судденок дала показания по делу о пожаре.
Женщина настаивает на версии поджога.
Генеральный директор злополучного торгового
центра "Зимняя вишня" Надежда Судденок дала показания по делу о пожаре.
Женщина настаивает на версии поджога.
Судденок
уверяет, что двери в кинотеатрах никогда не закрывались,
и она лично всегда делала все обходы и даже уборку. Гендир заявила, что сама не
раз выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатно
играли в автоматы и делали надписи в туалетах, передает Telegram-канал Hue. На них
заявляли в полицию, но хулиганов в итоге отпускали.
По словам Надежды Судденок, она опрашивала своих
сотрудников о том, всем ли помогли выбраться из пламени. Якобы, работники сообщили,
что все живы. Женщина отметила, что лишь после этого начала поступать
информация о закрытых кинозалах и о количестве погибших.
"Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, что
услышала хлопок в детской зоне и увидела столп огня. Сам аттракцион не мог так
запылать. Я утверждаю: это был поджог", – заявила генеральный директор "Зимней
вишни". "Хочется, чтобы Следственный комитет
разобрался в этом, я хочу чтобы были обвинены те люди, которые
действительно виноваты", – приводит ее слова телеканал
Судденок рассказала, что на работу ее наняла Юлия
Александровна Богданова, директор АО Кемеровский кондитерский комбинат.
Женщина рассказала о своих официальных обязанностях.
"Я отвечала за расстановку людей по локациям,
за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес был
так построен, что на мне были функции только по работе с людьми,
организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условия
по закону выполнила. Когда я принимала дела от предыдущего
руководителя, не было даже должностных инструкций, я сама
разрабатывала все с нуля", – оправдалась Надежда Судденок.
Следственный комитет
задержал и охранника ТЦ Сергея Антюшина. Сотрудника ЧОП заподозрили в том, что он
отключил систему оповещения во время пожара. Его тетя Людмила Бобрышева рассказала,
что охранники сгоревшего торгового центра работали в тяжелых условиях, и ее
племянник собирался увольняться.
Женщина утверждает, что в ТЦ не хватало сотрудников ЧОП.
Якобы, Сергей, как и другие охранники, работал сверхурочно. "Не высыпался, выходных вообще не было. Потому что
зарплату урезали, и многие поувольнялись", – поделилась женщина.
По словам
самого Антюшина, с оставшихся работников "драли три шкуры", предъявляли
повышенные требования и постоянно отчитывали. Бобрышева уверена, что Сергей
не отключал сигнализацию. Об этом, по словам женщины,
он рассказал отцу и брату, с которыми успел пообщаться.
Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25
марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП
рассматривают поджог и короткое замыкание. По факту случившегося возбуждено
уголовное дело. Правоохранительные
органы задержали пять человек по делу о пожаре. Последняя
плановая проверка в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушений
не выявили.