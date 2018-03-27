Генеральный директор злополучного торгового центра Зимняя вишня Надежда Судденок дала показания по делу о пожаре. Женщина настаивает на версии поджога.

Генеральный директор злополучного торговогоцентра "Зимняя вишня" Надежда Судденок дала показания по делу о пожаре.Женщина настаивает на версии поджога.Судденокуверяет, что двери в кинотеатрах никогда не закрывались,и она лично всегда делала все обходы и даже уборку. Гендир заявила, что сама нераз выставляла из ТЦ молодых людей цыганской наружности, которые бесплатноиграли в автоматы и делали надписи в туалетах, передает Telegram-канал Hue. На нихзаявляли в полицию, но хулиганов в итоге отпускали.По словам Надежды Судденок, она опрашивала своихсотрудников о том, всем ли помогли выбраться из пламени. Якобы, работники сообщили,что все живы. Женщина отметила, что лишь после этого начала поступатьинформация о закрытых кинозалах и о количестве погибших."Сотрудник, которого я опрашивала, сказал, чтоуслышала хлопок в детской зоне и увидела столп огня. Сам аттракцион не мог такзапылать. Я утверждаю: это был поджог", – заявила генеральный директор "Зимнейвишни". "Хочется, чтобы Следственный комитетразобрался в этом, я хочу чтобы были обвинены те люди, которыедействительно виноваты", – приводит ее слова телеканалСудденок рассказала, что на работу ее наняла ЮлияАлександровна Богданова, директор АО Кемеровский кондитерский комбинат.Женщина рассказала о своих официальных обязанностях."Я отвечала за расстановку людей по локациям,за организацию работы, за прием и увольнение людей. Бизнес былтак построен, что на мне были функции только по работе с людьми,организация обучения пожарной безопасности, охране труда. Я все условияпо закону выполнила. Когда я принимала дела от предыдущегоруководителя, не было даже должностных инструкций, я самаразрабатывала все с нуля", – оправдалась Надежда Судденок.Следственный комитетзадержал и охранника ТЦ Сергея Антюшина. Сотрудника ЧОП заподозрили в том, что онотключил систему оповещения во время пожара. Его тетя Людмила Бобрышева рассказала,что охранники сгоревшего торгового центра работали в тяжелых условиях, и ееплемянник собирался увольняться.Женщина утверждает, что в ТЦ не хватало сотрудников ЧОП.Якобы, Сергей, как и другие охранники, работал сверхурочно. "Не высыпался, выходных вообще не было. Потому чтозарплату урезали, и многие поувольнялись", – поделилась женщина.По словамсамого Антюшина, с оставшихся работников "драли три шкуры", предъявлялиповышенные требования и постоянно отчитывали. Бобрышева уверена, что Сергейне отключал сигнализацию. Об этом, по словам женщины,он рассказал отцу и брату, с которыми успел пообщаться.Напомним, пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧПрассматривают поджог и короткое замыкание. По факту случившегося возбужденоуголовное дело. Правоохранительныеорганы задержали пять человек по делу о пожаре. Последняяплановая проверка в ТЦ была летом 2016 года, тогда никаких нарушенийне выявили.