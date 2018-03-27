Особое внимание уделяется участкам дорог, которые могут попасть в зону подтопления. Проводятся работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, лотков, обочин.

Федеральные дорожники регулярно проверяют состояния трасс и искусственных сооружений в Московской, Владимирской, Ивановской и Нижегородской областях, а также в республике Мордовия. Особое внимание уделяется участкам дорог, которые могут попасть в зону подтопления. Проводятся работы по очистке от снега и льда водопропускных труб, лотков, обочин.В ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород и подрядных организациях созданы специальные противопаводковая комиссии, которые определили наиболее уязвимые для подтопления участки федеральных автомобильных дорог М-7 «Волга» вместе с подъездами к Иваново и Владимиру и обходом Нижнего Новгорода, Р-600 Кострома – Иваново с подъездом к Усадьбе Черневых (Усадьбе Миловка), Р-158 Нижний Новгород Саратов, Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск и М-5 «Урал» подъезд к Саранску с обходами Краснослободска, Саранска и Торбеево. Большая часть зон возможного подтопления сосредоточена на трассах Нижегородской области. Общая протяженность потенциально опасных участков составляет порядка 20 километров.Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья заготовлено более 18,8 тысяч кубометров инертных материалов. Подрядными организациями создано 30 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы более 190 специалистов и 134 единицы техники.Налажено оперативное взаимодействие с представителями МЧС и ГИБДД в каждом регионе. Прогноз о прохождении весеннего паводка дорожные службы своевременно получают от территориальных органов Росгидромета.