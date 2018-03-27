Команда Force India рискует прекратить свои выступления в Формуле-1 из-за возникших финансовых проблем. Известно, что на такую ситуацию косвенно повлияла другая команда Королевских гонок Williams. Об этом сообщил заместитель руководителя команды Боб Фернли.

Команда Force India рискует прекратить свои выступления в "Формуле-1" из-за возникших финансовых проблем. Известно, что на такую ситуацию косвенно повлияла другая команда "Королевских гонок" Williams. Об этом сообщил заместитель руководителя команды Боб Фернли."Ближайший месяц покажет, выживем ли мы, или нет, – приводит его слова Чемпионат.Com со ссылкой на Auto Bild. – За короткий период времени мне необходимо найти очень большую сумму денег. В принципе наш бюджет до конца текущего сезона защищен, однако для досрочного получения нашей доли от продаж телевизионных прав мы нуждаемся в единогласном разрешении от всех команд "Ф-1". Но Williams наложил вето. Тем не менее, у меня есть вариант, при котором в следующие две-три недели что-то может измениться".Напомним, что одному из владельцев конюшни Виджаю Маллье грозит тюремный срок, а его счета заморожены.