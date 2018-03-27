Дочь погибшего актера Алиса живет в Испании и не может вернуться на родину. Она очень скучает по родственникам со стороны отца – Андрея Краско .

Дочь погибшего актера Алиса живет в Испании и не может вернуться на родину. Она очень скучает породственникам со стороны отца – Андрея КраскоНа чужбину малышку увезла мать – Каролина Фатьянова,поэтому с родными со стороны папы девчушка общаетсяне часто. В последний раз Алиса виделась с Краско-старшим пару лет назад. Барышняочень скучает по близким из России, поэтому рассматривает возможность поступать в российский вуз. "Временами она очень сожалеет, что у нее нет папы. Очень не хватает его любви и опеки. Хочетсяпобыть девочкой, которую бы папа баловал", – рассказывает о своей 14-летней дочериФатьянова.Отпрыск знаменитого актера, несмотряна свой юный возраст, очень независима и самостоятельна и даже недавноустроилась на работу – проводит экскурсии для детей в музее науки. Алиса умнане по годам. В семь лет она умудрилась прочесть всю серию "Гарри Поттера", а к десяти годам барышня могла осилить 450 страниц завечер.В прошлом году на олимпиаде по математике в Каталонии девочка обошла 98%участников, также она говорит на четырех языках: русском, кастильском (испанском), каталонском,английском. "Очень хотела быть актрисой. Я сказала, что нужно сдавать русский илитературу. Она скачала себе всю школьную программу языка и литературы и сталазаниматься самостоятельно", – цитирует Каролину сайт газеты "Комсомольскаяправда".Со временем мечту об актерстве сменила любовь к животным, и Алисавсерьез задумалась стать кинологом. В любом случае с такими незаурядными способностямиюный гений добьется успеха в любой деятельности.Андрей Краско известен по таким фильмам, как "Агентнациональной безопасности", "72 метра", "Сволочи", "Турецкий гамбит", "Жмурки". Актерушел из жизни на 49-м году жизни от сердечной недостаточности.