Дочь погибшего актера Алиса живет в Испании и не может вернуться на родину. Она очень скучает по
родственникам со стороны отца – Андрея Краско
.
Дочь погибшего актера Алиса живет в Испании и не может вернуться на родину. Она очень скучает по
родственникам со стороны отца – Андрея Краско
.
На чужбину малышку увезла мать – Каролина Фатьянова,
поэтому с родными со стороны папы девчушка общается
не часто. В последний раз Алиса виделась с Краско-старшим пару лет назад. Барышня
очень скучает по близким из России, поэтому рассматривает возможность поступать в российский вуз. "Временами она очень сожалеет, что у нее нет папы. Очень не хватает его любви и опеки. Хочется
побыть девочкой, которую бы папа баловал", – рассказывает о своей 14-летней дочери
Фатьянова.
Отпрыск знаменитого актера, несмотря
на свой юный возраст, очень независима и самостоятельна и даже недавно
устроилась на работу – проводит экскурсии для детей в музее науки. Алиса умна
не по годам. В семь лет она умудрилась прочесть всю серию "Гарри Поттера", а к десяти годам барышня могла осилить 450 страниц за
вечер.
В прошлом году на олимпиаде по математике в Каталонии девочка обошла 98%
участников, также она говорит на четырех языках: русском, кастильском (испанском), каталонском,
английском. "Очень хотела быть актрисой. Я сказала, что нужно сдавать русский и
литературу. Она скачала себе всю школьную программу языка и литературы и стала
заниматься самостоятельно", – цитирует Каролину сайт газеты "Комсомольская
правда".
Со временем мечту об актерстве сменила любовь к животным, и Алиса
всерьез задумалась стать кинологом. В любом случае с такими незаурядными способностями
юный гений добьется успеха в любой деятельности.
Андрей Краско известен по таким фильмам, как "Агент
национальной безопасности", "72 метра", "Сволочи", "Турецкий гамбит", "Жмурки". Актер
ушел из жизни на 49-м году жизни от сердечной недостаточности.