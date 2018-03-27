Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.

Компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ.Как напоминает "Интерфакс", 31 января 2018 года Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены.