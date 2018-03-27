Гибель Данилы Белана будет расследовать Следком. Напомним, 17-летний подросток погиб в ДТП, которое произошло 3 марта в селе Паловское, Суздальского района. Около 11 вечера, автомобиль ВАЗ 2105, за рулём которого, по одной из версий, был несовершеннолетний Данила, выезжал с прилегающей территории и не пропустил Хёндай Сантафе. Иномарка двигалась по главной дороге. В результате столкновения трое пассажиров из пятёрки и Хёндая получили травмы, а Данила Белан погиб на месте аварии.

27.03.2018Гибель Данилы Белана будет расследовать Следком. Напомним, 17-летний подросток погиб в ДТП, которое произошло 3 марта в селе Паловское, Суздальского района. Около 11 вечера, автомобиль ВАЗ 2105, за рулём которого, по одной из версий, был несовершеннолетний Данила, выезжал с прилегающей территории и не пропустил "Хёндай Сантафе". Иномарка двигалась по главной дороге. В результате столкновения трое пассажиров из "пятёрки" и "Хёндая" получили травмы, а Данила Белан погиб на месте аварии. Родные юноши до сих пор не могут поверить в произошедшее. Они уверены, что в этой истории не всё так просто.