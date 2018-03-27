Избыточные нормативы и большое число проверок не гарантируют безопасность нахождения в торговых центрах, заявил Интерфаксу главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Уровень безопасности в ТЦ, по его мнению, можно повысить только за счет усиления персональной ответственности тех, кто их строит и эксплуатирует. "Эти люди должны быть лицензированы, зарегистрированы и быть хорошими специалистами", - подчеркнул Кузнецов.Между тем, в Минстрое пояснили, что с 2009 года в России действует СНИП, согласно которому детские игровые зоны в торговых центрах следует размещать не выше 2-го этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода.Однако большинство детских зон, фудкортов, кинотеатров традиционно располагаются на верхних этажах – и это могут быть второй, третий, четвертый этажи, в зависимости от параметров ТЦ.25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар, жертвами которого стали 64 человека – большинство из них дети. Очаг возгорания находился на детской площадке на четвертом этаже.