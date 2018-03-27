В связи с ухудшением погодных условий, связанных с выпадением осадков в виде снега, Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными...

В связи с ухудшением погодных условий, связанных с выпадением осадков в виде снега, Госавтоинспекция г. Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта столичной Госавтоинспекцией будут предприняты все необходимые меры по оказанию помощи дорожно-эксплуатационным службам и контролю за состоянием дорожного покрытия. Сотрудники ГИБДД ориентированы на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения и скорейшее оформление дорожно-транспортных происшествий.Осторожность следует проявлять не только водителям, но и пешеходам. Короткий световой день и выпадение осадков в виде снега снижают видимость на дорогах.Госавтоинспекция рекомендует горожанам использовать светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными для водителей. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81