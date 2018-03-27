Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник, 27 марта, почтила минутой молчания память погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. Трагедия произошла в минувшее воскресенье.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник,27 марта, почтила минутой молчания память погибших при пожаре вторгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Трагедияпроизошла в минувшее воскресенье."Прежде, чем мы с вами приступим к работе, предлагаюпочтить память тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре вКемерово", – обратился к парламентариям спикер Госдумы Вячеслав Володин.Ранее председатель нижней палаты выразил соболезнования в связи страгедией. По его словам, главное сейчас – помочь тем, кто потерял в этойкатастрофе близких или сам пострадал во время пожара. "От имени депутатовГосударственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи страгической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре"Зимняя вишня" в Кемерово", – сказал спикер. Он пожелалскорейшего выздоровления пострадавшим.Вместе с тем председатель нижней палаты призвалне делать поспешных и скоропалительных выводов о причинах трагедии вторгово-развлекательном комплексе. По его словам, необходимо дождатьсяокончания расследования.На Охотном Ряду также будут разбираться в причинах трагедии. "Нам надо посмотреть, чтобы профильные комитеты изучиливопросы противопожарной безопасности, как законодательство регулирует работутаких мест, – заявил Володин.В ближайшее время парламентарии намерены пригласить в нижнюю палатупредставителей министерства по чрезвычайным ситуациям и Следственного комитета,прокуратуры и других ведомств, ответственных за обеспечение пожарнойбезопасности.Напомним, страшный пожар в торговом центре "Зимняявишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедиистали 64 человека, более 40 из них – дети. Среди возможных причин ЧПрассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.