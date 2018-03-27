Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник,
27 марта, почтила минутой молчания память погибших при пожаре в
торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. Трагедия
произошла в минувшее воскресенье.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании во вторник,
27 марта, почтила минутой молчания память погибших при пожаре в
торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Трагедия
произошла в минувшее воскресенье.
"Прежде, чем мы с вами приступим к работе, предлагаю
почтить память тех, кто погиб в торгово-развлекательном центре в
Кемерово", – обратился к парламентариям спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее председатель нижней палаты выразил соболезнования в связи с
трагедией. По его словам, главное сейчас – помочь тем, кто потерял в этой
катастрофе близких или сам пострадал во время пожара. "От имени депутатов
Государственной думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с
трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре
"Зимняя вишня" в Кемерово", – сказал спикер. Он пожелал
скорейшего выздоровления пострадавшим.
Вместе с тем председатель нижней палаты призвал
не делать поспешных и скоропалительных выводов о причинах трагедии в
торгово-развлекательном комплексе. По его словам, необходимо дождаться
окончания расследования.
На Охотном Ряду также будут разбираться в причинах трагедии. "Нам надо посмотреть, чтобы профильные комитеты изучили
вопросы противопожарной безопасности, как законодательство регулирует работу
таких мест, – заявил Володин.
В ближайшее время парламентарии намерены пригласить в нижнюю палату
представителей министерства по чрезвычайным ситуациям и Следственного комитета,
прокуратуры и других ведомств, ответственных за обеспечение пожарной
безопасности.
Напомним, страшный пожар в торговом центре "Зимняя
вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии
стали 64 человека, более 40 из них – дети. Среди возможных причин ЧП
рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.