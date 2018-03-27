Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитету
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции совместно с другими
комитетами подготовить комплексные предложения об изменениях в
нормативно-правовой базе в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Пленарное заседание 27 марта депутаты начали с минуты молчания в память о
жертвах трагедии.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитету
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции совместно с другими
комитетами подготовить комплексные предложения об изменениях в
нормативно-правовой базе в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Пленарное заседание 27 марта депутаты начали с минуты молчания в память о
жертвах трагедии.
"Давайте попросим Василия Пискарева – главу комитета по
безопасности и противодействию коррупции – в рамках вчерашнего поручения
подготовить предложения, которые нам необходимо будет реализовать с учетом и
вопросов арендных отношений", – сказал председатель нижней палаты. По словам Володина, следует обратить внимание на формы
собственности торгово-развлекательных центров и подобных организаций. Спикер
подчеркнул, что они по-разному регулируются в плане проведения проверочных
мероприятий.
"Да и налоги эти огромные торговые центры не платят, а уходят от
этих платежей", – добавил законодатель. К рассмотрению этого вопроса нужно
подходить максимально серьезно и не допускать повторения подобной трагедии, сказал Володин.
Госдума перед началом пленарного заседания 27 марта почтила
минутой молчания память погибших при пожаре в кемеровском
торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Председатель нижней палаты
выразил соболезнования в связи с трагедией. Он пожелал скорейшего выздоровления
потерпевшим.
По словам спикера, главное – помочь тем, кто потерял близких
или пострадал сам. Володин призвал не делать
скоропалительных выводов о причинах ЧП и дождаться окончания
расследования. В ближайшее время парламентарии намерены пригласить в нижнюю
палату представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственного
комитета, прокуратуры и других ведомств, ответственных за обеспечение пожарной
безопасности.
Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре
"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64
человека, более 40 из них – дети. Среди возможных причин ЧП рассматривается
поджог. Возбуждено уголовное дело.