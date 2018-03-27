Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции совместно с другими комитетами подготовить комплексные предложения об изменениях в нормативно-правовой базе в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Пленарное заседание 27 марта депутаты начали с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поручил комитетуГосдумы по безопасности и противодействию коррупции совместно с другимикомитетами подготовить комплексные предложения об изменениях внормативно-правовой базе в связи с пожаром в кемеровском торговом центре. Пленарное заседание 27 марта депутаты начали с минуты молчания в память ожертвах трагедии."Давайте попросим Василия Пискарева – главу комитета побезопасности и противодействию коррупции – в рамках вчерашнего порученияподготовить предложения, которые нам необходимо будет реализовать с учетом ивопросов арендных отношений", – сказал председатель нижней палаты. По словам Володина, следует обратить внимание на формысобственности торгово-развлекательных центров и подобных организаций. Спикерподчеркнул, что они по-разному регулируются в плане проведения проверочныхмероприятий."Да и налоги эти огромные торговые центры не платят, а уходят отэтих платежей", – добавил законодатель. К рассмотрению этого вопроса нужноподходить максимально серьезно и не допускать повторения подобной трагедии, сказал Володин.Госдума перед началом пленарного заседания 27 марта почтиламинутой молчания память погибших при пожаре в кемеровскомторгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Председатель нижней палатывыразил соболезнования в связи с трагедией. Он пожелал скорейшего выздоровленияпотерпевшим.По словам спикера, главное – помочь тем, кто потерял близкихили пострадал сам. Володин призвал не делатьскоропалительных выводов о причинах ЧП и дождаться окончаниярасследования. В ближайшее время парламентарии намерены пригласить в нижнююпалату представителей Министерства по чрезвычайным ситуациям, Следственногокомитета, прокуратуры и других ведомств, ответственных за обеспечение пожарнойбезопасности.Напомним, страшный пожар в кемеровском торговом центре"Зимняя вишня" произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64человека, более 40 из них – дети. Среди возможных причин ЧП рассматриваетсяподжог. Возбуждено уголовное дело.