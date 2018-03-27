В районе Измайлово госавтоинспекторы остановили иномарку, в которой обнаружили и изъяли более 90 граммов марихуаны...

Сотрудники Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по Восточному округу Москвы в районе Измайлово остановили иномарку, в которой обнаружили и изъяли более 90 граммов марихуаны.В ходе проверки поступившей информации инспекторы ГИБДД УВД по ВАО на 1-й улице Измайловского зверинца остановили автомашину марки «Хенде». В ходе досмотра иномарки полицейские обнаружили и изъяли 118 пакетов с веществом растительного происхождения.Исследованием установлено, что изъятый материал является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 90 граммов. Установлено, что наркотик предназначался для дальнейшего сбыта. Водитель иномарки, 19-летний неработающий житель Подмосковья, задержан.Следствием ОМВД России по району Измайлово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73