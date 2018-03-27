Ложную информацию о числе погибших при трагедии в ТЦ Зимняя вишня распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. 25 марта он опубликовал на своем Youtube-канале аудио-запись, в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.

Ложную информацию о числе погибших при трагедиив ТЦ "Зимняя вишня" распространил украинский пранкер ЕвгенийВольнов. 25 марта он опубликовал на своем Youtube-канале аудио-запись,в которой цинично обманывает работников кемеровских моргов.Вольнов выдает себяза сотрудника МЧС, интересуясь, сколько в учреждениях осталось "свободныхмест". Узнав, что в первом морге готовы принятьне больше ста жертв, он заявляет, что скоро к ним подвезут"более трехсот трупов".Сотрудники были шокированы этой информацией. Они отметили,что по их данным число жертв составляет от шестидесяти до семидесятичеловек, передает РИА Новости. Судя по реакции собеседников пранкера,на момент звонка тела погибших в пожаре в морги ещене поступали. При этомВольнов приводит ложные причины, согласно которым число погибших моглоувеличиться.Отметим, ранее собравшиеся на митингв центре Кемерово люди потребовали предоставить "реальное" числожертв в ТЦ "Зимняя вишня". Мэр города Илья Середюк и часть инициативнойгруппы граждан направились в морг судмедэкспертизы, чтобы сверить списки скончавшихсяв результате ЧП. Члены группы не обнаружили тел, которые бы не вошлив официальную статистику.Президент России Владимир Путин призвал жителейКемерово не верить слухам в соцсетях. Он провел совещание по ликвидации последствий пожара. Российскийлидер начал встречу с минуты молчания, выразив соболезнования родным и близкимпогибших. Глава государства заявил, что к трагедии привели преступнаяхалатность и разгильдяйство. В свою очередь замглавы Кемеровскойобласти по промышленности, транспорту и потребительскому рынку Сергей Цивилеввстал на колени перед жителями города и попросил прощения.Напомним, пожар в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта. По последнимданным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитетвозбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Наиболеевероятной причиной возгорания считается замыкание электропроводки.