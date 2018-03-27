Певица и телеведущая Милена Дейнега дала откровенное интервью. Гламурная брюнетка сообщила о том, что у ее супруга на нервной почве развилась опухоль в голове.

Певица и телеведущая Милена Дейнега дала откровенное интервью. Гламурная брюнетка сообщила о том, что у ее супруга на нервной почве развилась опухоль в голове.Не так давно певица и ведущая Милена Дейнега вернулась к своему мужу, коллекционеру антиквариата Евгению Самусенко. Артистка рассказала о том, что дела у ее благоверного идут не лучшим образом. "Год назад он затеял судебную тяжбу с родственниками нашего бывшего соседа по дому – сбежавшего в Киев и там якобы убитого депутата Дениса Вороненкова, который незаконно присоединил к своей квартире находившийся в собственности всех жильцов технический этаж", – сообщила Дейнега.По словам артистки, в ходе расследования дело всерьез усложнилось. "Вороненков был не единственным, кто увеличил свою жилплощадь за счет технического этажа. То же сделали и некоторые другие влиятельные жильцы нашего дома. В частности, родственник Никиты Михалкова – режиссер Кончаловский. Правда, как только начался суд, он резко переписал свою квартиру на какую-то даму. Однако, по документам, на момент присоединения дополнительной площади она принадлежала Кончаловскому", – отметила Милена.Певица заявила, что ее супруг столкнулся с "бригадой мошенников", специализирующихся на незаконной приватизации. Переживания негативно отразились на здоровье Самусенко. "Он стал засыпать на ходу и все забывать. Я заставила его пройти медицинское обследование. И у него нашли в голове огромную кисту. Поставили диагноз "дисциркуляторная энцефалопатия на фоне атеросклероза сосудов головного мозга". Естественно, бросить его в такой ситуации я не могу", – цитирует певицу .Однако в последнее время Милену Дейнегу стали замечать в обществе владельца нескольких строительных компаний Игоря Халецкого. Артистка рассказала о бизнесмена: "Я познакомилась с ним после того, как меня пригласили выступить в его ресторане на Арбате. Игорь Борисович оказался моим давним поклонником и начал мне всячески помогать – то с концертами, то со съемками клипа. Недавно я поделилась с ним, что хотела бы сделать себе новую силиконовую грудь. И он сразу вызвался оплатить операцию. Не вижу в этом ничего предосудительного. Если человек от души предлагает помощь, почему я не имею права ее принять?"