Стали известны победители международного конкурса на разработку архитектурных проектов станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена Нагатинский затон и Кленовый бульвар. Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.

Стали известны победители международного конкурса наразработку архитектурных проектов станций Большой кольцевой линии (БКЛ)Московского метрополитена "Нагатинский затон" и "Кленовыйбульвар". Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.По его словам, из пяти проектов финалистов для каждойстанции был выбран лучший по всем критериям. "Это и соответствие контекстуместности, и соблюдение требований безопасности, и экономическаяцелесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом техническихтребований метрополитена", – отметил руководитель столичного стройкомплекса.Для станции "Нагатинский затон" жюри конкурсапризнало лучшим проект московской архитектурной мастерской za bor. Что касается"Кленового бульвара", то там также будет реализован проект столичногобюро – мастерской ARCHSLON.Основная идея za bor для "Нагатинского затона" -своего рода "музей" в метро. Дизайн будет в определенной степениоправдывать название станции и местности. Затон – часть акватории реки. Главнаядизайнерская "фишка", предложенная победителем, – крупныереалистичные изображения рыб на станции.В целом концепция "Нагатинского затона" посвященаобитателем столичных рек и водоемов. Изображения рыб на стенах станции будутвыполнены из натурального камня в технике мозаичного панно.А в дизайне "Кленового бульвара" победителиконкурса из мастерской ARCHSLON решили отразить историю и культурное своеобразиерайона. Так, в концепции вестибюля присутствуют элементы, которые напоминают одворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Элементы освещения выполнят встиле сетчатой керамики."Каждая станция московского метро должна быть уникальной –это наша принципиальная позиция", – подчеркнул Марат Хуснуллин.По егословам, подобные конкурсы помогают найти сильные и перспективные архитектурныекоманды.В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецовподчеркнул, что находить на конкурсах таланты уже стало московской традицией."Мы получили новые молодые имена в архитектуре", – сказал он.Директор по проектированию АО "Мосинжпроект" РустамЧеркесов отметил, что к конкурсантам предъявлялись очень высокие требования.Помимо прочего, имелись ограничения по выбору используемых в отделке станцийматериалов. "Все материалы, которые будут применяться в оформлении станций– российского производства", – подчеркнул он.Напомним, конкурс на разработку концепций оформления станций"Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" стартовал в ноябре прошлого года. Ворганизационный комитет поступила 51 заявка. Причем девять из них направилимеждународные консорциумы, которые включают специалистов из Великобритании,Италии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Латвии и Украины.В состав жюри конкурса наряду с Маратом Хуснуллиным вошлиглавный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО"Мосинжпроект" Марс Газизуллин, начальник Московского метрополитена ВикторКозловский, ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры,дизайна, строительных технологий и городского планирования.В рамках первого этапа конкурса было отобрано 10 команд. Навтором конкурсанты должны были разработать конкретные предложения идизайнерские решения с учетом культурной и исторической специфики района.Станции "Нагатинский затон" и "Кленовыйбульвар" будут располагаться в южном административном округе неподалеку отобъекта всемирно наследия ЮНЕСКО, музея-заповедника "Коломенское".Обе станции мелкого заложения с береговыми платформами.Всего Большая кольцевая линия Московского метрополитенабудет включать 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового кольцасо станциями "Петровский парк", "Шелепиха","ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" былоткрыт в в конце февраля этого года.