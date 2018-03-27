Стали известны победители международного конкурса на
разработку архитектурных проектов станций Большой кольцевой линии (БКЛ)
Московского метрополитена Нагатинский затон и Кленовый
бульвар. Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
Стали известны победители международного конкурса на
разработку архитектурных проектов станций Большой кольцевой линии (БКЛ)
Московского метрополитена "Нагатинский затон" и "Кленовый
бульвар". Об этом сообщил глава стройкомплекса столицы Марат Хуснуллин.
По его словам, из пяти проектов финалистов для каждой
станции был выбран лучший по всем критериям. "Это и соответствие контексту
местности, и соблюдение требований безопасности, и экономическая
целесообразность проекта, и, конечно, реализуемость с учетом технических
требований метрополитена", – отметил руководитель столичного стройкомплекса.
Для станции "Нагатинский затон" жюри конкурса
признало лучшим проект московской архитектурной мастерской za bor. Что касается
"Кленового бульвара", то там также будет реализован проект столичного
бюро – мастерской ARCHSLON.
Основная идея za bor для "Нагатинского затона" -
своего рода "музей" в метро. Дизайн будет в определенной степени
оправдывать название станции и местности. Затон – часть акватории реки. Главная
дизайнерская "фишка", предложенная победителем, – крупные
реалистичные изображения рыб на станции.
В целом концепция "Нагатинского затона" посвящена
обитателем столичных рек и водоемов. Изображения рыб на стенах станции будут
выполнены из натурального камня в технике мозаичного панно.
А в дизайне "Кленового бульвара" победители
конкурса из мастерской ARCHSLON решили отразить историю и культурное своеобразие
района. Так, в концепции вестибюля присутствуют элементы, которые напоминают о
дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Элементы освещения выполнят в
стиле сетчатой керамики.
"Каждая станция московского метро должна быть уникальной –
это наша принципиальная позиция", – подчеркнул Марат Хуснуллин.
По его
словам, подобные конкурсы помогают найти сильные и перспективные архитектурные
команды.
В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов
подчеркнул, что находить на конкурсах таланты уже стало московской традицией.
"Мы получили новые молодые имена в архитектуре", – сказал он.
Директор по проектированию АО "Мосинжпроект" Рустам
Черкесов отметил, что к конкурсантам предъявлялись очень высокие требования.
Помимо прочего, имелись ограничения по выбору используемых в отделке станций
материалов. "Все материалы, которые будут применяться в оформлении станций
– российского производства", – подчеркнул он.
Напомним, конкурс на разработку концепций оформления станций
"Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар" стартовал в ноябре прошлого года. В
организационный комитет поступила 51 заявка. Причем девять из них направили
международные консорциумы, которые включают специалистов из Великобритании,
Италии, Нидерландов, Аргентины, Венгрии, Латвии и Украины.
В состав жюри конкурса наряду с Маратом Хуснуллиным вошли
главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, генеральный директор АО
"Мосинжпроект" Марс Газизуллин, начальник Московского метрополитена Виктор
Козловский, ведущие российские и зарубежные специалисты в сфере архитектуры,
дизайна, строительных технологий и городского планирования.
В рамках первого этапа конкурса было отобрано 10 команд. На
втором конкурсанты должны были разработать конкретные предложения и
дизайнерские решения с учетом культурной и исторической специфики района.
Станции "Нагатинский затон" и "Кленовый
бульвар" будут располагаться в южном административном округе неподалеку от
объекта всемирно наследия ЮНЕСКО, музея-заповедника "Коломенское".
Обе станции мелкого заложения с береговыми платформами.
Всего Большая кольцевая линия Московского метрополитена
будет включать 31 станцию и 67 километров линий. Первый участок нового кольца
со станциями "Петровский парк", "Шелепиха",
"ЦСКА", "Хорошевская" и "Деловой центр" был
открыт в в конце февраля этого года.