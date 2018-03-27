Жуткий пожар в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, жертвами которого стали несколько десятков человек, шокировал всю Россию. В стране объявлен траур, экстренные службы продолжают работать на месте трагедии, а специалисты занимаются расследованием произошедшего. Dni.Ru взяли интервью у члена Общественного совета
столичного Главка МВД, эксперта по правовым вопросам СПЧ при президенте России Александра Хаминского, чтобы узнать, почему произошел пожар и как сделать, чтобы подобного больше не повторялось.
Жуткий пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали несколько десятков человек, шокировал всю Россию. В стране объявлен траур, экстренные службы продолжают работать на месте трагедии, а специалисты занимаются расследованием произошедшего. Dni.Ru взяли интервью у члена Общественного совета
столичного Главка МВД, эксперта по правовым вопросам СПЧ при президенте России Александра Хаминского, чтобы узнать, почему произошел пожар и как сделать, чтобы подобного больше не повторялось.
"Хромая лошадь", пожар в казанском ТЦ "Адмирал", теперь
кемеровская "Зимняя вишня". Каждое из этих заведений проходит большое
число проверок, в том числе, на предмет пожарной безопасности. Как же
получается так, что в огромных развлекательных комплексах не соблюдаются
элементарные требования к безопасности, в чем причина такого разгильдяйства?
Для меня большое
откровение то, что вы сказали о проверках. Сегодня надзорные органы превратно
толкуют понятия "контрольных каникул". Формально ссылаясь на 294 закон (Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ
(ред. от 27.11.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) – Прим.
ред.), контролеры стараются вообще не выходить на объекты. По тем же хозяйствующим
субъектам, куда они все-таки вышли, в большинстве случаев нарушения "не
устанавливаются" либо обнаруживаются "незначительные недостатки".
Естественно, я говорю, в
первую очередь, о нормах пожарной безопасности. Будучи субъектом общественного
контроля, только за последние 15 месяцев я направил более 40 обращений в
надзорные органы МЧС, и результаты весьма плачевны. В 19 случаях ответ даже не
поступал, еще в четырех – не согласовала проведение проверки прокуратура. Только на двух объектах надзорные мероприятия, в результате которых виновники были привлечены
к административной ответственности, были реализованы в необходимом объеме. Через
один-два месяца я контрольно осмотрел эти объекты… К сожалению, все нарушения остались
на месте.
При этом речь идет о
предприятиях общественного питания, досуговых и культурных учреждениях, то есть местах, где ежедневно сконцентрировано огромное число посетителей.
Зачастую виновными в такого рода трагедиях становятся "мелкие сошки"
или руководители структур, владеющие помещениями, их собственники (и по делу о
пожаре в "Зимней вишне" именно такая ситуация). Как правило, тем, кто
утверждал проекты зданий, принимал их в эксплуатацию, следил за исполнением
всех требований безопасности, удается уйти от ответственности. Почему так
происходит?
Так происходит потому,
что нынешняя система обеспечения пожарной безопасности сама по себе порочна и
дефектна. Напомню: реформа органов исполнительной власти 2004 года
подразумевала, что федеральные министерства занимаются нормотворческой деятельностью,
а федеральные службы – контрольной и надзорной. После того, как Государственная
противопожарная служба в 2001 году была присоединена к МЧС, в структуре
министерства она оказалась на правах "бедного родственника".
При этом
выработкой госполитики в сфере пожарной безопасности занимается, естественно,
государство. Надзором за исполнением законодательства, в т.ч. в сфере пожарной
безопасности, занимается государство. По недавно принятому закону о
профилактике правонарушений (Федеральный
закон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации" – Прим. ред.) таковой профилактикой занимается тоже государство. Вместе
с тем, субъектам общественного контроля законом дано право профилактировать
правонарушения. Так вот: две надлежащие реакции на 40 обращений – это всего лишь 5%
результативность работы нашего государства. Поэтому кого, как и за что ни
признали бы виновным в этой ужасной трагедии, большого значения не имеет.
После подобных кемеровскому происшествия звучат призывы ужесточить требования,
проверить состояние, привести в порядок и так далее. Что необходимо сделать
прежде всего, чтобы был реальный результат и такого рода ЧП не повторялись?
Никакие преференции
малому и среднему бизнесу не должны служить основанием для тотального преступного
несоблюдения элементарных норм безопасности. Выступая сегодня в эфире одного из
телеканалов, я обратился к президенту Владимиру Путину с призывом
реорганизовать органы пожарного надзора и выделить их в отдельную федеральную
службу, а также обратиться к своему кадровому резерву. Пусть спросит: кто готов
её возглавить? у кого в порядке с совестью, с ответственностью и со
специальными знаниями? И это главная сторона вопроса.