Жуткий пожар в кемеровском торговом центре Зимняя вишня, жертвами которого стали несколько десятков человек, шокировал всю Россию. В стране объявлен траур, экстренные службы продолжают работать на месте трагедии, а специалисты занимаются расследованием произошедшего. Dni.Ru взяли интервью у члена Общественного совета столичного Главка МВД, эксперта по правовым вопросам СПЧ при президенте России Александра Хаминского, чтобы узнать, почему произошел пожар и как сделать, чтобы подобного больше не повторялось.

Жуткий пожар в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", жертвами которого стали несколько десятков человек, шокировал всю Россию. В стране объявлен траур, экстренные службы продолжают работать на месте трагедии, а специалисты занимаются расследованием произошедшего. Dni.Ru взяли интервью у члена Общественного советастоличного Главка МВД, эксперта по правовым вопросам СПЧ при президенте России Александра Хаминского, чтобы узнать, почему произошел пожар и как сделать, чтобы подобного больше не повторялось."Хромая лошадь", пожар в казанском ТЦ "Адмирал", теперькемеровская "Зимняя вишня". Каждое из этих заведений проходит большоечисло проверок, в том числе, на предмет пожарной безопасности. Как жеполучается так, что в огромных развлекательных комплексах не соблюдаютсяэлементарные требования к безопасности, в чем причина такого разгильдяйства?Для меня большоеоткровение то, что вы сказали о проверках. Сегодня надзорные органы превратнотолкуют понятия "контрольных каникул". Формально ссылаясь на 294 закон (Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ(ред. от 27.11.2017) "О защите прав юридических лиц и индивидуальныхпредпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) имуниципального контроля" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) – Прим.ред.), контролеры стараются вообще не выходить на объекты. По тем же хозяйствующимсубъектам, куда они все-таки вышли, в большинстве случаев нарушения "неустанавливаются" либо обнаруживаются "незначительные недостатки".Естественно, я говорю, впервую очередь, о нормах пожарной безопасности. Будучи субъектом общественногоконтроля, только за последние 15 месяцев я направил более 40 обращений внадзорные органы МЧС, и результаты весьма плачевны. В 19 случаях ответ даже непоступал, еще в четырех – не согласовала проведение проверки прокуратура. Только на двух объектах надзорные мероприятия, в результате которых виновники были привлеченык административной ответственности, были реализованы в необходимом объеме. Черезодин-два месяца я контрольно осмотрел эти объекты… К сожалению, все нарушения осталисьна месте.При этом речь идет опредприятиях общественного питания, досуговых и культурных учреждениях, то есть местах, где ежедневно сконцентрировано огромное число посетителей.Зачастую виновными в такого рода трагедиях становятся "мелкие сошки"или руководители структур, владеющие помещениями, их собственники (и по делу опожаре в "Зимней вишне" именно такая ситуация). Как правило, тем, ктоутверждал проекты зданий, принимал их в эксплуатацию, следил за исполнениемвсех требований безопасности, удается уйти от ответственности. Почему такпроисходит?Так происходит потому,что нынешняя система обеспечения пожарной безопасности сама по себе порочна идефектна. Напомню: реформа органов исполнительной власти 2004 годаподразумевала, что федеральные министерства занимаются нормотворческой деятельностью,а федеральные службы – контрольной и надзорной. После того, как Государственнаяпротивопожарная служба в 2001 году была присоединена к МЧС, в структуреминистерства она оказалась на правах "бедного родственника".При этомвыработкой госполитики в сфере пожарной безопасности занимается, естественно,государство. Надзором за исполнением законодательства, в т.ч. в сфере пожарнойбезопасности, занимается государство. По недавно принятому закону опрофилактике правонарушений (Федеральныйзакон от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактикиправонарушений в Российской Федерации" – Прим. ред.) таковой профилактикой занимается тоже государство. Вместес тем, субъектам общественного контроля законом дано право профилактироватьправонарушения. Так вот: две надлежащие реакции на 40 обращений – это всего лишь 5%результативность работы нашего государства. Поэтому кого, как и за что нипризнали бы виновным в этой ужасной трагедии, большого значения не имеет.После подобных кемеровскому происшествия звучат призывы ужесточить требования,проверить состояние, привести в порядок и так далее. Что необходимо сделатьпрежде всего, чтобы был реальный результат и такого рода ЧП не повторялись?Никакие преференциималому и среднему бизнесу не должны служить основанием для тотального преступногонесоблюдения элементарных норм безопасности. Выступая сегодня в эфире одного изтелеканалов, я обратился к президенту Владимиру Путину с призывомреорганизовать органы пожарного надзора и выделить их в отдельную федеральнуюслужбу, а также обратиться к своему кадровому резерву. Пусть спросит: кто готовеё возглавить? у кого в порядке с совестью, с ответственностью и соспециальными знаниями? И это главная сторона вопроса.