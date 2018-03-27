Работают ли в бизнесе правила этики и морали – вопрос, скорее, риторический. Если ты человек разумный и человек воспитанный, то вряд ли будешь кидать компаньонов. Но бывает и так, что появляются люди, количество денег у которых не просто размывают, а стирают границы самих понятий чести и дружбы.

Работают ли в бизнесе правила этики и морали – вопрос, скорее, риторический. Если ты человек разумный и человек воспитанный, то вряд ли будешь кидать компаньонов. Но бывает и так, что появляются люди, количество денег у которых не просто размывают, а стирают границы самих понятий чести и дружбы.Наблюдатели утверждают, что есть среди представителей этой новой идеологии достаточно известный человек – Владимир Потанин. Если вопрос касается цели, особенно если цель материальная, в ход идут любые методы. Например, куршевельские проблемы Михаила Прохорова – история, когда компаньона Потанина в 2007 году задержали по делу о сутенерстве во Франции.Совладелец "Норникеля" тогда очень удачно решил, что настало время для развода. Он пригласил Прохорова к себе и сказал, что готов купить его долю в компании. По сведениям источника "Медузы", знакомого с подробностями сделки о продаже предприятия, сумма, которую в тот момент предложил Прохорову Потанин за долю в "Норникеле", была значительно ниже рыночной – менее одного миллиарда долларов.По информации того же издания, вскоре Прохоров попал на прием к Владимиру Путину: прямо при нем президент России якобы позвонил Потанину и сказал, что обманывать партнеров некрасиво. Так в сделке появилась третья сторона: Прохоров продал долю в "Норникеле" не Потанину, а бизнесмену Олегу Дерипаске. И Потанин получил вероятно не совсем тот результат, что ожидал.Следующие 10 лет Потанин с переменным успехом мирился с присутствием в управлении сильного партнера-соперника. И вот наступил тот самый момент, когда Потанин, по удачному выражению "Медузы", снова решил, что пришло время для развода. С достоверностью сказать, что буквально ежечасные упоминания на "Эхе Москвы" Олега Дерипаски в негативном контексте – дело рук Владимира Олеговича нельзя, но то, что девушка с низкой социальной ответственностью Настя Рыбка появилась в Сети не случайно, это факт.Против Дерипаски была задействована и тяжелая артиллерия – в ход пошла самая чувствительная на сегодня в международном информационном пространстве тема антироссийских санкций. Как пишет в авторской колонке РИА "Новый день" политолог Станислав Яковлев, за дело взялась команда лоббистов с целью обрушить РУСАЛ. Она якобы вышла на бывшего руководителя MI6, а результатом работы стали публикации в TheEveningStandard со ссылками на источник близкий к MI6 о том, что компания РУСАЛ, входящая в En+, поставляет продукцию предприятиям российского военно-промышленного комплекса. При этом доводы РУСАЛа, что продукция напрямую предприятиям ВПК никогда не поставлялась и не поставляется, никто не слышит.То, что путем такого давления под пресс попадает не только и не столько Дерипаска, а весь российский бизнес, для которого фактически закрывается международный рынок капитала, конечно, на руку и британским СМИ, и министерству обороны Великобритании. Тут можно вспомнить знаменитую поговорку "лес рубят-щепки летят". Похоже, она стала жизненным кредо определенных представителей большого бизнеса и зачастую довольно сильно вредит и российской экономике.По убеждению члена экспертного совета ИСЭПИ Алексея Зудина, конкуренция в бизнесе – понятие абсолютно естественное, от него не куда не денешься. Другое дело, что у любого соперничества есть негативные последствия для всех тех, кто в нем не участвует. Конкуренция между предпринимателями должна регулироваться законами, убежден Зудин."Особая статья – публичное поведение известных предпринимателей. Их поступки и образ жизни создают общественный резонанс. И здесь у российского общества к части бизнес-элиты есть законные претензии", – сказал эксперт в интервью Dni.Ru.По мнению Алексея Зудина, стандарты поведения российских олигархов во многом унаследованы из 90-х годов. Это ориентация на гиперпотребление и богатую жизнь на фоне скромной жизни большинства россиян. "Демонстративное, невоздержанное потребление и превращение его в акт самоутверждения вызывает негативную реакцию у граждан, реакцию отторжения. Это порождает социальную и политическую напряженность вокруг крупного бизнеса", – отметил аналитик.Он уверен, что проблемы с деловым климатов в России связаны не только с несовершенством правового регулирования, но и с теми нравами, которые царят в значительной части нашего бизнеса, который привык к шальным деньгам и ориентируется на краткосрочные интересы."Это уходящая натура. Так настроена большая часть российского общества, которая отторгает подобное поведение и так настроен президент", – заключил Алексей Зудин.