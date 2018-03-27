Владимир Путин назвал причины произошедшей трагедии в Кемерово. Это преступная халатность и разгильдяйство. На месте трагедии президент возложил цветы, посетил пострадавших в больницах, пообщался с жителями города. Президент заверил, что все виновные будут наказаны, невзирая на чины. А на совещании с чиновниками, где обсуждали причины трагедии и ликвидацию последствий, разговор получился жестким.

Владимир Путин назвал причины произошедшей трагедии в Кемерово. Это преступная халатность и разгильдяйство. На месте трагедии президент возложил цветы, посетил пострадавших в больницах, пообщался с жителями города. Президент заверил, что все виновные будут наказаны, невзирая на чины. А на совещании с чиновниками, где обсуждали причины трагедии и ликвидацию последствий, разговор получился жестким.Стихийный мемориал, куда жители города несут цветы и детские игрушки, возник в сквере неподалеку от сгоревшего торгово-развлекательного центра. Сюда люди выбегали, спасаясь от пожара. И здесь же в первые минуты пытались найти своих родных, - рассказывает в новостном сюжетеСейчас здесь гора цветов, которая становится все больше и больше. Владимир Путин пришел сюда с букетом алых роз и молча постоял несколько минут. Потом он поедет в местную администрацию, где встретится с кемеровским руководством и министрами, разбирающимися сейчас с тем, что же стало причиной пожара. Разговор этот начнется с минуты молчания.Что же у нас происходит? Это ведь не боевые действия, не выброс метана где-то в шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети… Мы говорим о демографии. Теряем столько людей. Из-за чего? Из-за какой-то преступной халатности, из-за разгильдяйства. Как это вообще могло случиться? В чем причина? Последствия какие... Давайте начнем с МЧС. Как разрешения получали на этот вид деятельности? На это Следственный комитет мне ответит, — сказал глава государства.Все регистрационные документы выдавались здесь, в городе Кемерово. Городская администрация. В 2016 году комиссия МЧС России прибыла проверять это помещение. Были предъявлены документы, что это предприятие малого бизнеса, что годовой оборот у них 68 миллионов рублей, — рассказал глава МЧС Владимир Пучков.Это не малый бизнес, в этом предприятии, торговом центре, 27 арендаторов и примерно столько же собственников, то есть это конгломерат, холдинг, целью которого было получение прибыли, — пояснил глава СК РФ Александр Бастрыкин.По словам главы Следственного комитета, превращение здания бывшей, советской еще кондитерской фабрики в торгово-развлекательный центр произошло в 2013 году с явными, как уже выяснило следствие, нарушениями. Причем дальше нарушения эти только нарастали. И никто в городе не контролировал, что же происходит в Зимней вишне на самом деле. В том числе и с точки зрения пожарной безопасности.С 19-го числа у них сигнализация уже не работала, но тем не менее мер по исправлению не принималось, — сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин.Подождите, почему сигнализация не работала? — спросил глава государства.- Потому что она отключилась, и никто не занимался этим с 19-го числа.- То есть они знали, что сигнализация не работает и ничего не делали?- Ничего не делали.Следственный комитет так и не смог пока выяснить, по каким причинам сотрудник частного охранного предприятия не только не нажал кнопку оповещения о пожаре, но и сбежал в самом его начале. Как, впрочем, и практически все сотрудники Зимней вишни.Те работники, которые должны были отвечать за безопасность, за организацию эвакуации, они все первыми разбежались. У нас же практически нет потерь со стороны штата торгового центра, — отметил Александр Бастрыкин.Послушайте, нужно как следует с этим разобраться. А органы государственной власти, городские органы в данном случае, прежде всего должны обеспечить необходимый уровень безопасности, — сказал Владимир Путин.Мы обязательно доберемся до администрации, которая санкционировала все это, разрешала. Видимо, с большими нарушениями, в том числе и строительными, — пообещал глава СКР.Ваши сотрудники проверяли их? Или только два года назад и все? — обратился президент к министру по чрезвычайным ситуациям.Товарищ президент Российской Федерации! С учетом того, что там было 27 предприятий, это все объекты малого бизнеса, которые получили налоговые каникулы, — пояснил Владимир Пучков.Ну и что?! Налоговые — это налоговые, а вопросы безопасности к налогам не относятся. При чем здесь каникулы? Вы говорите про налоговые каникулы и обеспечение безопасности, это разные вещи. Первое чувство, когда говорят о количестве погибших и погибших детей, хочется не плакать, а реветь. А когда послушаешь, что вот здесь скажут, уже другие чувства возникают. Нужно дать правовую оценку действиям каждого правового лица, надо внимательно все изучить и дать правовую оценку. Нельзя прикрываться каникулами какими-то. Справку никакую не получить без денег, а деньги заплатил — и все что угодно подпишут, вот в чем беда, и плевать хотели на безопасность людей, — возмутился глава государства.Сразу после этого жесткого разговора в администрации президент поехал в больницу, где пообщался с 18-летним Иваном Заварзиным. Это он, спасаясь от пожара, выпрыгнул с четвертого этажа. Постепенно Иван идет на поправку.Здесь же Владимир Путин пообщался и с теми, кто рискуя своей жизнью спасал людей, выводя их из здания. Один из них Андрей Сергеев — сотрудник МЧС.Как Вы оцениваете, как человек, который профессионально этим занимается, какие там проблемы? — спросил Владимир Путин.Огромная площадь, непонятно куда бежать, поэтому люди заходили в тупик и не смогли выбраться. Элементарно, это проблема больших конструкций, площадей. Их надо как-то разделять. Люди не смогут быстро покинуть такие здания, добраться до выходов, тем более они почему-то не были открыты, — рассказал Андрей Сергеев.Здесь следственная группа работает, 100 человек, пройдут по всей цепочке. Начиная с тех, кто давал разрешения, кончая теми, кто должен отслеживать за безопасность, этим ЧОПом, который там сидел и кнопку не нажал вовремя. И так далее. Пройдут по всей цепочке. Начиная с момента перерегистрации этого здания, выдачи разрешения, как из фабрики сделали развлекательный центр. Кто давал разрешение на то, чтобы вот эти материалы использовать при таком целевом назначении. Без сомнения, — сообщил глава государства.- То есть вы нам даете слово, что настолько все будет под контролем и будет правда? Что это все будет прозрачно по максимуму?Даже не сомневайтесь, даже не сомневайтесь, — подчеркнул Владимир Путин.- Извините, пожалуйста, виноватые будут наказаны все-таки?Так и будет. Значит, мы с вами не будем делать вот таких выводов, вот прямо сейчас назначать виновных, но вот эти 100 человек следователей отработают по полной программе. Это точно. Даже не сомневайтесь, — сказал глава государства.- Полное расследование?Полное, абсолютно, — пообещал президент.По данным Первого канала, в том же Кемерове как минимум девять подобных торгово-развлекательных центров. Часть из них причем переделана из старых советских еще построек. В одном из них — Авроре накануне было зафиксировано возгорание. К счастью, огонь быстро потушили.Сегодня жители Кемерово вышли на митинг, требуя провести прозрачное расследование трагедии в ТРЦ Зимняя вишня, привлечь к ответу виновных и отправить в отставку губернатора региона и чиновников городской администрации.Местные власти пытались сегодня объяснять людям, пришедшим к мэрии, что никто не намерен ничего утаивать от жителей, подчеркнув, что распускаемые кем-то слухи о том, что жертв пожара на самом деле якобы больше – ложь. Следствие будет продолжено. И вестись оно будет максимально открыто. В этом заверил жителей города и сам Владимир Путин.