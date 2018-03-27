Материальный ущерб, причиненный собственнику, превысил 95 тысяч рублей.

Следователями отделения МВД России по Киржачскому району возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего ранее судимого безработного местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В начале марта текущего года подозреваемый, повредив запорные устройства, проник в контейнер, расположенный на территории районного поселка Барсово, откуда похитил электроинструмент организации, занимающейся монтажными работами. Собственник оценил причиненный материальный ущерб в сумму более 95 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника при попытке сбыта похищенного имущества. Ранее судимый за совершение аналогичного преступления 32-летний мужчина дал признательные показания.Часть похищенного имущества изъята. Расследование уголовного дела продолжается.