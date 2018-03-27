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<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-kitajcy-predstavili-krossover-dlya-evropy-na-baze-volvo.html" target="_blank">Китайцы представили кроссовер для Европы на базе Volvo</a> - Бренд Lynk&Co, принадлежащая автомобильному гиганту Geely, рассекретила новый компактный кроссовер с незатейливым названием 02. В ее основе - технологии Volvo, а сама новинка нацелена, в первую очередь, на европейский рынок.