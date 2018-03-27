Уральский режиссер и драматург Николай Коляда посетовал на нищенскую пенсию. Метра утешает тот факт, что у Аллы Пугачевой она еще меньше.
Уральский режиссер и драматург Николай Коляда посетовал на нищенскую пенсию. Метра утешает тот факт, что у Аллы Пугачевой она еще меньше.
Недавно Николаю назначили пенсию. Заветная сумма пришла на
карточку и очень озадачила Коляду. "Я думал, что это зарплата
из института, и позвонил в бухгалтерию, но там сказали, что
еще рано зарплату", – поделился Метр на своей странице в Facebook.
"Стало быть, это моя пенсия: 17 147 рублей 91 копейка", – написал
изумленный режиссер. Ниже драматург добавил, что по словам его подруги у
примадонны обязательные выплаты и того скуднее – 15 тысяч рублей.
Фолловеры удивились недоумению Коляды – многие вовсе не считают эти деньги маленькими. "Эта еще хорошая, минималка
почти 9 тысяч у нас на Урале"; "это очень
хорошая пенсия, исходя из того, что назначают"; "Поздравляю с вступлением в клуб
пенсионеров! Пенсия у Вас хорошая, у меня (в Подмосковье)
меньше, стаж 40 лет", – пустились комментировать друзья метра.
Начитавшись рассуждений под постом, деятель искусств решил, что
все же денег пришло слишком много и пообещал проверить действительно ли у него
такая пенсия. Надо съездить в банк и узнать. Может, это гонорар
какой, а вовсе и не пенсия. Раз у всех мало, мне
с чего дадут большую?" – написал Коляда.
Ранее Алла Пугачева заявила, что ежемесячно
получает в качестве пенсии всего 17 тысяч рублей. "Пенсия у меня
маленькая, но год еще протяну", – посетовала она на свадьбе
у своего внука Никиты Преснякова, на которую потратили 25 миллионов
рублей, сообщает Ura.ru.