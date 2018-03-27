Яна Рудковская разразилась гневной тирадой в отношении губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Она обвинила политика в барских замашках, бессердечии и трусости.

Яна Рудковская разразилась гневной тирадой в отношении губернатораКемеровской области Амана Тулеева. Она обвинила политика в барских замашках, бессердечиии трусости.Звезда перепостила в соцсетях фотографию молодого человека,под которой была подпись: "Этому парню, потерявшему 3-х детей, жену и сестру,Вице-губернатор Кемеровской области на стихийном митинге сказал – "Вы пиаритесьна трагедии… Этот парень, Игорь Востряков, из разных источников видно, чтонесмотря на такое горе он нашел в себе силы бороться за правду и справедливость"(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -опубликовала взбешенная Рудковская.Продюсер призвала кемеровских чиновников к ответу ипредложила всей правящей верхушке региона уйти в отставку. По ее мнению, всем, что связано с произошедшей в Кемерово трагедией, должны заниматься другие люди. Нынешнее руководство, считает Яна Рудковская, связано с коррупцией. "Дайте нормальнойкоманде навести порядок в Вашем коррумпированном клоповнике! За который Вы всенесете ответственность", – добавила звезда.Также селебрити обратила внимание на то, что Президент Путинза последние несколько дней многое предпринял для того, чтобы помочь безутешнымкемеровчанам. Он провел встречу с инициативной группой, посетил больницу и привезцветы к стихийному мемориалу, а Тулеев, не сделал ничего из вышеперечисленного."Хорошо понимаю Господина Тулеева, и не представляю как он, без охраны икортежа, посмотрит этим всем людям в глаза и ответит за все что творится у негов Регионе! 74 года и вся эта жадность власти, которая сопровождается полнымбеспределом, ограничилась тем, что он попросил у Президента России В.В. Путинапрощения!!!!", – написала взбешенная Рудковская.Певец Сергей Лазарев, также выразил свое недоумение в связис поведением властей региона. Певец бурно отреагировал на эту публикацию : "Умунепостижимо!!!! Какой позор!!".