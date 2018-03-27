Яна Рудковская разразилась гневной тирадой в отношении губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева. Она обвинила политика в барских замашках, бессердечии
и трусости.
Яна Рудковская разразилась гневной тирадой в отношении губернатора
Кемеровской области Амана Тулеева. Она обвинила политика в барских замашках, бессердечии
и трусости.
Звезда перепостила в соцсетях фотографию молодого человека,
под которой была подпись: "Этому парню, потерявшему 3-х детей, жену и сестру,
Вице-губернатор Кемеровской области на стихийном митинге сказал – "Вы пиаритесь
на трагедии… Этот парень, Игорь Востряков, из разных источников видно, что
несмотря на такое горе он нашел в себе силы бороться за правду и справедливость"
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", -
опубликовала взбешенная Рудковская.
Продюсер призвала кемеровских чиновников к ответу и
предложила всей правящей верхушке региона уйти в отставку. По ее мнению, всем, что связано с произошедшей в Кемерово трагедией, должны заниматься другие люди. Нынешнее руководство, считает Яна Рудковская, связано с коррупцией. "Дайте нормальной
команде навести порядок в Вашем коррумпированном клоповнике! За который Вы все
несете ответственность", – добавила звезда.
Также селебрити обратила внимание на то, что Президент Путин
за последние несколько дней многое предпринял для того, чтобы помочь безутешным
кемеровчанам. Он провел встречу с инициативной группой, посетил больницу и привез
цветы к стихийному мемориалу, а Тулеев, не сделал ничего из вышеперечисленного.
"Хорошо понимаю Господина Тулеева, и не представляю как он, без охраны и
кортежа, посмотрит этим всем людям в глаза и ответит за все что творится у него
в Регионе! 74 года и вся эта жадность власти, которая сопровождается полным
беспределом, ограничилась тем, что он попросил у Президента России В.В. Путина
прощения!!!!", – написала взбешенная Рудковская.
Певец Сергей Лазарев, также выразил свое недоумение в связи
с поведением властей региона. Певец бурно отреагировал на эту публикацию : "Уму
непостижимо!!!! Какой позор!!".