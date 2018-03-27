Мужчина пытался избежать разговора с правоохранителем

Костромич попал под арест за отказ выполнять требования сотрудника ГИБДД.Об этом сообщил Димитровский суд. Инцидент произошел в субботу, 24 марта. Мужчина ехал по городу на своей машине, когда сотрудник ГИБДД подал ему знак остановиться. Водитель остановился, но выскочил из машины и попытался убежать. Правоохранитель догнал мужчину. Оказалось, что тот был в состоянии алкогольного опьянения.Мужчина отказался предъявлять документы и тянул время, чтобы не ехать в наркологический диспансер. Костромича арестовали на три дня.