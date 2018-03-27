Научно-производственное предприятие Звезда передало для испытаний компании Сухой пять комплектов нового противоперегрузочного костюма ППК-7 для пилотов Су-57. Сейчас начинается только первый этап тестирования, экипировка проходит летную оценку. Поэтому о каких-то результатах говорить рано.

Научно-производственное предприятие "Звезда" передало для испытаний компании "Сухой" пять комплектов нового противоперегрузочного костюма ППК-7 для пилотов Су-57. Сейчас начинается только первый этап тестирования, рассказали агентству РИА Новости главный конструктор НПП Сергей Поздняков. Экипировка проходит летную оценку, поэтому о каких-то результатах говорить рано.Первые подробности о новом костюме стали известны в июле прошлого года. Конструкторам ППК-7 пришлось решить ряд проблем. Например, испытатели жаловались, что в экипировке очень жарко.Поэтому инженеры сделали перфорацию в тех местах ППК-7, где человек потеет больше всего: подмышки и спина. Однако, возникла серьезная проблема – вентиляционные отверстия, пусть и небольшие, приводят к снижению прочности костюма. А если учесть, что летчик может катапультироваться даже на сверхзвуковой скорости, встречный поток воздуха способен просто сорвать одежду с человека.Как заявил Сергей Поздняков, разработчикам удалось найти компромисс. В новом костюме нежарко и, в случае чего, пилоту не придется лететь до земли голым. Это подтвердили тесты на предприятии.ППК-7 отличается от экипировки предыдущего поколения тем, что им управляет бортовой компьютер. Машина прогнозирует начало опасной перегрузки и заранее сдавливает тело пилота, вытесняя кровь из рук и ног обратно к голове, а также подает больше кислорода в дыхательную маску.Изменился и шлем пилота Су-57. Новый ЗШ-10 весит всего 1,4 килограмма, а это на 350 граммов меньше, чем у предшественников. Добиться этого удалось благодаря современным материалам, такими как арамидные ткани. Из них еще делают бронежилеты и каски. Они очень прочные и не горят. Плюс новый шлем синхронизирован с бортовым оборудованием самолета и имеет модульную конструкцию. То есть на него можно ставить системы целеуказания, ночного видения или выводить индикацию с приборов боевой машины.