В ноябре прошлого года 25-летний обвиняемый заявил в полицию о вымышленном грабеже.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).В ноябре прошлого года 25-летний житель Ковровского района потерял паспорт. Во избежание административного наказания за утрату документа, а так же его быстрого восстановления, фигурант совершил заведомо ложный донос о совершении преступления.Молодой человек сообщил полицейским, что в парке, расположенном на улице Грибоедова в городе Коврове, неизвестные вырвали из рук его семилетнего сына сумку с небольшой суммой денег и документами на его имя, среди которых был паспорт.Однако в ходе допроса и сам заявитель и его несовершеннолетний ребенок путались в показаниях. Изложенные ими факты подтверждения в итоге не нашли.Обвиняемый признался в содеянном. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.