Посчитали и прослезились: в Киеве переживают из-за строительства Крымского моста. После ввода его в эксплуатацию Украина потеряет миллионы гривен.

Посчитали и прослезились: в Киеве переживают из-застроительства Крымского моста. После ввода его в эксплуатацию Украина потеряетмиллионы гривен.Министр инфраструктуры страны Владимир Омелян подсчитал финансовыепотери от строительства и последующего введения в эксплуатацию моста черезКерченский пролив. "Убытки есть. Это десятки миллионов гривен, попредварительным подсчетам", – заявил чиновник.Министр также посетовал, что российская сторона не сталасогласовывать с Киевом вопрос возведения и запуска переправы, сообщает РИАНовости. В ноябре 2017 года Омелян призывал ввести против России дополнительныесанкции, чтобы прекратить нстроительство моста,но никакие ограничительные меры уже не способны остановить стройку века. Какпообещал Владимир Путин, автомобильное движение по Крымскому мосту откроется ужев мае этого года.Мост через Керченский пролив, который соединит Крым иКраснодарский край, будет самым протяженным в России – его длина составит 19километров. С запуском железнодорожного сообщения в конце 2019-го мост начнетработать на полную мощность.Крымский мост оставит украинские порты на Азовском море безрынков сбыта. Современные океанские суда не смогут попасть в Мариуполь и другиепорты Азовского моря, поскольку просвет арок сооружения составляет 35метров.Отметим, что строительство Крымского моста периодическивызывает приступы острой ненависти на Украине. В Киеве даже заявляли, чтоготовы нанести ракетный удар по мосту. Такие слова звучали после того, как мифо невозможности его строительства был развеян.Дальше всех пошел бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины ИгорьРоманенко. Он заявил о возможности ядерного удара по Крымскому мосту. Горе-военный,правда, забыл уточнить – где он возьмет ядерное оружие.