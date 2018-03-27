В Заводском суде города предварительно
допросили Игоря Полозиненко, гендиректора
фирмы Системный интегратор, занимавшейся разработкой системы
противопожарной безопасности для сгоревшего торгового центра Зимняя вишня.
Фигурант дела заявил, что в кинозалы ТЦ всегда запирали двери.
В Заводском суде города предварительно
допросили Игоря Полозиненко, гендиректора
фирмы "Системный интегратор", занимавшейся разработкой системы
противопожарной безопасности для сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".
Фигурант дела заявил, что в кинозалы ТЦ всегда запирали двери.
Полозиненко заявил, что на момент начала пожара
система была полностью исправна. Он утверждает, что прокатчики боролись с
"зайцами", которые могли бесплатно посмотреть фильм.
"У прокатчиков была позиция закрывать двери на ключ во
время сеансов, чтобы люди не заходили", – цитирует мужчину . При этом гендиректор "Системного интегратора" назвал причиной трагедии человеческий фактор: "Человек
выключил систему оповещения, заблокировали двери", – отметил он.
Также он рассказал, что пожарную
сигнализацию кто-то отключил вручную за несколько минут до того, как пламя
разгорелось. "Почему? Не могу ответить за другого человека. До этого
техническая сигнализация не отключалась", – сообщил Игорь Полозиненко.
Ранее показания
следователям дал охранник Сергей Антюшин. Именно его подозревают в том, что он отключил сигнализацию.
Мужчина говорил, что она часто срабатывала самопроизвольно, гидранты не
работали, а здание ТЦ было захламлено. Однако, по его словам, начальство на
доклады о подобных проблемах не реагировало.
Вопрос о мере пресечения
для Игоря Полозиненко суд отложил на 72 часа. Также под стражей на это время до
следующего рассмотрения останутся гендиректор "Зимней вишни" Надежда Судденок,
технический директор ТЦ Георгий Соболев и Александр Никитин, отвечавший
непосредственно за пожарную сигнализацию.
Напомним, пожар в
кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последним
данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитет
возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.