В Заводском суде города предварительно допросили Игоря Полозиненко, гендиректора фирмы Системный интегратор, занимавшейся разработкой системы противопожарной безопасности для сгоревшего торгового центра Зимняя вишня. Фигурант дела заявил, что в кинозалы ТЦ всегда запирали двери.

В Заводском суде города предварительнодопросили Игоря Полозиненко, гендиректорафирмы "Системный интегратор", занимавшейся разработкой системыпротивопожарной безопасности для сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня".Фигурант дела заявил, что в кинозалы ТЦ всегда запирали двери.Полозиненко заявил, что на момент начала пожарасистема была полностью исправна. Он утверждает, что прокатчики боролись с"зайцами", которые могли бесплатно посмотреть фильм."У прокатчиков была позиция закрывать двери на ключ вовремя сеансов, чтобы люди не заходили", – цитирует мужчину . При этом гендиректор "Системного интегратора" назвал причиной трагедии человеческий фактор: "Человеквыключил систему оповещения, заблокировали двери", – отметил он.Также он рассказал, что пожарнуюсигнализацию кто-то отключил вручную за несколько минут до того, как пламяразгорелось. "Почему? Не могу ответить за другого человека. До этоготехническая сигнализация не отключалась", – сообщил Игорь Полозиненко.Ранее показанияследователям дал охранник Сергей Антюшин. Именно его подозревают в том, что он отключил сигнализацию.Мужчина говорил, что она часто срабатывала самопроизвольно, гидранты неработали, а здание ТЦ было захламлено. Однако, по его словам, начальство надоклады о подобных проблемах не реагировало.Вопрос о мере пресечениядля Игоря Полозиненко суд отложил на 72 часа. Также под стражей на это время доследующего рассмотрения останутся гендиректор "Зимней вишни" Надежда Судденок,технический директор ТЦ Георгий Соболев и Александр Никитин, отвечавшийнепосредственно за пожарную сигнализацию.Напомним, пожар вкемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта. По последнимданным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Следственный комитетвозбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны несколько человек. Вероятными причинами возгорания назвали замыкание электропроводки и поджог.