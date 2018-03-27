Спасшийся из жуткого пожара в кемеровском ТЦ Зимняя вишня Антон Ченков рассказал, как ему удалось выбраться живым и невредимым. По словам мужчины, планировка здания напоминала лабиринт.

Спасшийся из жуткого пожарав кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Антон Ченков рассказал,как ему удалось выбраться живым и невредимым. По словам мужчины, планировказдания напоминала лабиринт.Кемеровчанин отметил,что в коридорах не увидел ни одного знака аварийных выходов. Мужчинавместе с женой и дочерью успели покинуть торговый центр однимииз первых, после того, как были предупреждены о возгорании."Чувствую запах пластика или резины, непонятно. Думаю,мало ли, ну бывает… Отошел, потом подошел, сильнее начало пахнуть. Черезнекоторое время зашел мужчина и попросил покинуть помещение: мол,задымленность, пожар", – поделился Ченков с РИА Новости. "Впечатление – черт ногусломит. Потому что, если что-то надо найти, непонятно куда идти: там лестницы…ходил по этим этажам, что-то с чем-то пересекается, переплетается. Непонятно,куда бежать… В торговых центрах заходишь, написано, где выход. Тут такого нет:идешь, идешь, как лабиринт какой-то", – рассказал мужчина.В Telegram-канале Mash появились фотографииплана эвакуации из злополучного торгового центра. "Вот так выглядит схемаэвакуации из ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. А теперь попробуйтеугадать, куда вам бежать", – гласит сообщение.Схема действительно выглядиточень запутанной. Увидев ее,россияне выразили свое возмущение в социальных сетях.Напомним, пожар вкемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта. По последним данным,погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинстваиз них отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержанынесколько человек. Наиболее вероятной причиной возгорания считается замыканиеэлектропроводки.