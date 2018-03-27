Спасшийся из жуткого пожара
в кемеровском ТЦ Зимняя вишня Антон Ченков рассказал,
как ему удалось выбраться живым и невредимым. По словам мужчины, планировка
здания напоминала лабиринт.
Спасшийся из жуткого пожара
в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" Антон Ченков рассказал,
как ему удалось выбраться живым и невредимым. По словам мужчины, планировка
здания напоминала лабиринт.
Кемеровчанин отметил,
что в коридорах не увидел ни одного знака аварийных выходов. Мужчина
вместе с женой и дочерью успели покинуть торговый центр одними
из первых, после того, как были предупреждены о возгорании.
"Чувствую запах пластика или резины, непонятно. Думаю,
мало ли, ну бывает… Отошел, потом подошел, сильнее начало пахнуть. Через
некоторое время зашел мужчина и попросил покинуть помещение: мол,
задымленность, пожар", – поделился Ченков с РИА Новости. "Впечатление – черт ногу
сломит. Потому что, если что-то надо найти, непонятно куда идти: там лестницы…
ходил по этим этажам, что-то с чем-то пересекается, переплетается. Непонятно,
куда бежать… В торговых центрах заходишь, написано, где выход. Тут такого нет:
идешь, идешь, как лабиринт какой-то", – рассказал мужчина.
В Telegram-канале Mash появились фотографии
плана эвакуации из злополучного торгового центра. "Вот так выглядит схема
эвакуации из ТЦ "Зимняя Вишня" в Кемерово. А теперь попробуйте
угадать, куда вам бежать", – гласит сообщение.
Схема действительно выглядит
очень запутанной. Увидев ее,
россияне выразили свое возмущение в социальных сетях.
Напомним, пожар в
кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" начался 25 марта. По последним данным,
погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства
из них отравление угарным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по трем статьям, задержаны
несколько человек. Наиболее вероятной причиной возгорания считается замыкание
электропроводки.