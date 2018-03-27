Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высылку наших дипломатов из некоторых западных стран. Руководитель внешнеполитического ведомства назвал происходящее результатом шантажа со стороны США.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавровпрокомментировал высылку наших дипломатов из некоторых западных стран.Руководитель внешнеполитического ведомства назвал происходящее результатомшантажа со стороны США.По его словам,Москва не будет молча терпеть действия зарубежныхгосударств в отношении сотрудников МИДа России. "Потому что такое хамствосносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать", – сказалЛавров.Он прямо указал на ответственность Соединенных Штатов запроисходящее. "Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам наухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, чтоэто результат колоссального давления, колоссального шантажа", – отметилминистр, подчеркнув, что шантаж – это главный инструмент Вашингтона в егомеждународной политике.Напомним, 26 марта ряд западных стран в знак солидарности сВеликобританией и ее позиции по делу об отравлении бывшего сотрудника главногоразведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля объявили о высылке сотрудниковроссийских дипломатических миссий. На такой шаг пошли США, Канада, Франция,Германия, Польша и некоторые другие страны.Особое рвение проявили в Вашингтоне. Президент США ДональдТрамп объявил о высылке 48 сотрудников дипломатической миссии России в своейстране, а также 12 сотрудников миссии ООН.Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта вбританском городе Солсбери в бессознательном состоянии. Правоохранительныеорганы предположили, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом"Новичок", которое якобы разрабатывалось в СССР.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй практически сразуобвинила в случившемся Россию. В своем выступлении перед парламентомСоединенного Королевства она объявила о высылке 23 российских дипломатов.Москва ответила симметрично, объявив персонами нон грата 23 сотрудникабританского внешнеполитического ведомства.