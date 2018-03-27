Мировые лидеры не спешат выражать России слова сочувствия после гибели десятков людей в Кемерово. Политическая элита занята другим делом: Запад придумывает все новые подлости, бездоказательно обвиняя Москву в причастности к отравлению Сергея Скрипаля.

Мировые лидеры не спешат выражать России слова сочувствия послегибели десятков людей в Кемерово. Политическая элита занята другим делом: Западпридумывает все новые подлости, бездоказательно обвиняя Москву в причастности котравлению Сергея Скрипаля.Вот и британский премьер Тереза Мэй только спустя двое сутокпосле трагедии в Кемерово направила Владимиру Путину письмо с соболезнованиями."Уважаемый президент, я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования всвязи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городеКемерове", – говорится в письме.Выдержав все дипломатические приличия, которые полагаются втаких случаях, Тереза Мэй продолжае: "В своих мыслях и молитвах британскийнарод сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасныхобстоятельствах".Пожар в Кемерово произошел на фоне беспрецедентных недружественныхмер в отношении России, предпринятых более чем 20-тью странами. Власти США, Канады,Австралии, Норвегии, Украины и других стран приняли решение о высылкероссийских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУСергея Скрипаля и его дочери. На этот шаг они пошли вслед за Лондоном, который 14марта выслал 23 наших дипломатических работников. Некоторые страны, в их числеБолгария, отозвали своих послов из России для консультаций.Между тем никаких доказательств причастности России к инцидентув Солсбери до сих пор не представлено. В Британии как мантру повторяют слова омифическом отравляющем газе "Новичок", не предоставляя при этом фотографийили видеокадров с отравленным двойным агентом Скрипалем. В Москве подобныедействия Лондона и всех, кто к нему примкнул, называют провокационным жестом и обещаютответные меры.А министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначилзачинщика антироссийской кампании. "Мы знаем доподлинно, что это результатколоссального давления, колоссального шантажа, который является главныминструментом Вашингтона на международной арене", – заявил глава российскойдипломатии.