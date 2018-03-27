Мировые лидеры не спешат выражать России слова сочувствия после
гибели десятков людей в Кемерово. Политическая элита занята другим делом: Запад
придумывает все новые подлости, бездоказательно обвиняя Москву в причастности к
отравлению Сергея Скрипаля.
Мировые лидеры не спешат выражать России слова сочувствия после
гибели десятков людей в Кемерово. Политическая элита занята другим делом: Запад
придумывает все новые подлости, бездоказательно обвиняя Москву в причастности к
отравлению Сергея Скрипаля.
Вот и британский премьер Тереза Мэй только спустя двое суток
после трагедии в Кемерово направила Владимиру Путину письмо с соболезнованиями.
"Уважаемый президент, я пишу вам, чтобы выразить мои соболезнования в
связи с трагедией, которая произошла в торговом центре "Зимняя вишня" в городе
Кемерове", – говорится в письме.
Выдержав все дипломатические приличия, которые полагаются в
таких случаях, Тереза Мэй продолжае: "В своих мыслях и молитвах британский
народ сейчас вместе с семьями тех, кто потерял своих близких при таких ужасных
обстоятельствах".
Пожар в Кемерово произошел на фоне беспрецедентных недружественных
мер в отношении России, предпринятых более чем 20-тью странами. Власти США, Канады,
Австралии, Норвегии, Украины и других стран приняли решение о высылке
российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ
Сергея Скрипаля и его дочери. На этот шаг они пошли вслед за Лондоном, который 14
марта выслал 23 наших дипломатических работников. Некоторые страны, в их числе
Болгария, отозвали своих послов из России для консультаций.
Между тем никаких доказательств причастности России к инциденту
в Солсбери до сих пор не представлено. В Британии как мантру повторяют слова о
мифическом отравляющем газе "Новичок", не предоставляя при этом фотографий
или видеокадров с отравленным двойным агентом Скрипалем. В Москве подобные
действия Лондона и всех, кто к нему примкнул, называют провокационным жестом и обещают
ответные меры.
А министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил
зачинщика антироссийской кампании. "Мы знаем доподлинно, что это результат
колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным
инструментом Вашингтона на международной арене", – заявил глава российской
дипломатии.