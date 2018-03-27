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<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-mercedes-razyskivaet-v-rossii-eshhe-neskolko-tysyach-problemnyx-mashin.html" target="_blank">Mercedes разыскивает в России еще несколько тысяч проблемных машин</a> - На прошлой неделе компания Mercedes-Benz объявила об отзыве в России сразу более 12 000 машин из-за потенциальных проблем с подушками безопасности. И на этой неделе компания объявила по этой проблеме новый отзыв, но уже других моделей и других годов продаж.