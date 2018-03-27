Скандал вокруг дела Скрипаля Запад будет
развивать и дальше. Могут последовать новые жесткие санкции – как
экономические, так и политические. Москва в долгу не останется – и ее ответ удивит
западных партнеров.
Скандал вокруг "дела Скрипаля" Запад будет
развивать и дальше. Могут последовать новые жесткие санкции – как
экономические, так и политические. Москва в долгу не останется – и ее ответ удивит
западных "партнеров".
Владимир Путин обид не прощает. Российскому президенту
свойствен атакующий стиль – он наносит удары там, где их меньше всего ждут,
отметил политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, одним из вариантов такого
ассиметричного ответа Западу может стать публичная поддержка лидера Северной
Кореи перед его встречей с Дональдом Трампом.
Озабочен высылкой российских дипломатов эксперт Московского
центра Карнеги Александр Баунов. Он считает, что это тревожный индикатор. "Такое бывает во время войн, когда
воюющие стороны высылают дипломатов противника. Но для мирного времени то, что
мы наблюдаем – беспрецедентно", – заявил редактор портала Карнеги.Ру. По
его мнению, поскольку в Кремле в последнее время царит "миролюбивый дух",
дело может кончится ответной высылкой дипломатов западных стран из России.
Заместитель директора Центра политических технологий Алексей
Макаркин называет в числе возможных способов усилить давление на Россию
ограничение культурного сотрудничества. Не
исключает он также и проверки имущества россиян за рубежом. Самым важным
индикатором того, как далеко готов пойти Запад в оказании давления на Россию, эксперт
назвал ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2", в котором
заинтересована не только Россия, но и европейские страны, в особенности
Германия, пишет "МК".
4 марта в Лондоне был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей
Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британских спецслужб, против жертв было
применено нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок".
Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Москву и выслал из страны
российских дипломатов. Позже к нему присоединились 14 стран ЕС, Канада и США.
"Выдвигая огульные обвинения в адрес Российской
Федерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного
взаимодействия, власти Великобритании-де-факто заняли предвзятую,
ангажированную и лицемерную позицию", – говорится в сообщении российского
МИДа. Ведомство выразило решительный протест, комментируя решение о высылке
дипломатов. В МИД подчеркнули, что подобный шаг является провокационным и не
способствует расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, передает
телеканал