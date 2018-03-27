Скандал вокруг дела Скрипаля Запад будет развивать и дальше. Могут последовать новые жесткие санкции – как экономические, так и политические. Москва в долгу не останется – и ее ответ удивит западных партнеров.

Скандал вокруг "дела Скрипаля" Запад будетразвивать и дальше. Могут последовать новые жесткие санкции – какэкономические, так и политические. Москва в долгу не останется – и ее ответ удивитзападных "партнеров".Владимир Путин обид не прощает. Российскому президентусвойствен атакующий стиль – он наносит удары там, где их меньше всего ждут,отметил политолог Дмитрий Орешкин. По его мнению, одним из вариантов такогоассиметричного ответа Западу может стать публичная поддержка лидера СевернойКореи перед его встречей с Дональдом Трампом.Озабочен высылкой российских дипломатов эксперт Московскогоцентра Карнеги Александр Баунов. Он считает, что это тревожный индикатор. "Такое бывает во время войн, когдавоюющие стороны высылают дипломатов противника. Но для мирного времени то, чтомы наблюдаем – беспрецедентно", – заявил редактор портала Карнеги.Ру. Поего мнению, поскольку в Кремле в последнее время царит "миролюбивый дух",дело может кончится ответной высылкой дипломатов западных стран из России.Заместитель директора Центра политических технологий АлексейМакаркин называет в числе возможных способов усилить давление на Россиюограничение культурного сотрудничества. Неисключает он также и проверки имущества россиян за рубежом. Самым важныминдикатором того, как далеко готов пойти Запад в оказании давления на Россию, экспертназвал ситуацию вокруг газопровода "Северный поток-2", в которомзаинтересована не только Россия, но и европейские страны, в особенностиГермания, пишет "МК".4 марта в Лондоне был отравлен бывший полковник ГРУ СергейСкрипаль и его дочь Юлия. По данным британских спецслужб, против жертв былоприменено нервно-паралитическое отравляющее вещество "Новичок".Лондон бездоказательно обвинил в отравлении Москву и выслал из страныроссийских дипломатов. Позже к нему присоединились 14 стран ЕС, Канада и США."Выдвигая огульные обвинения в адрес РоссийскойФедерации в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметноговзаимодействия, власти Великобритании-де-факто заняли предвзятую,ангажированную и лицемерную позицию", – говорится в сообщении российскогоМИДа. Ведомство выразило решительный протест, комментируя решение о высылкедипломатов. В МИД подчеркнули, что подобный шаг является провокационным и неспособствует расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, передаеттелеканал