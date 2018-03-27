Беспорядки на борту самолета устроил подвыпивший пассажир. На рейсе QR 224 Москва-Доха Qatar Airways мужчина стал ругаться на стюардесс матом и кричать по-русски. Затем он встал в проходе на колени.

Беспорядки на борту самолета устроил подвыпивший пассажир. На рейсе QR 224 Москва-Доха Qatar Airways мужчина стал ругаться на стюардесс матом и кричать по-русски. Затем он встал в проходе на колени.Мужчину неоднократно просили вернуться на место, отмечает РИА Новости. Но он просьбы экипажа игнорировал. После этого члены экипажа, преимущественно женщины, заломили руки пассажиру за спину и надели на него наручники. Кроме того, пассажира зафиксировали плотной черной лентой.В Дохе самолет Qatar Airways из Домодедова сел ровно по расписанию около 15 часов по московскому времени. Дебошира передали охране аэропорта, а затем полиции.