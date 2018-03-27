Злоумышленник, осуществляя торговую деятельность, сбыл 3 оптических диска с нелицензионным программным обеспечением. Ущерб компании-правообладателю составил более 1 млн рублей...

Оперативники ОЭБиПК УВД по ЮАО задержали 34-летнего мужчину по подозрению в реализации контрафактного программного обеспечения.Сотрудниками полиции было установлено, что подозреваемый, осуществляя торговую деятельность на проспекте Андропова, сбыл 3 оптических диска с нелицензионным программным обеспечением.Согласно результатам исследования, реализованные программы являются контрафактными. Ущерб компании-правообладателю составил более 1 млн рублей.Следствием УВД по ЮАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав».Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22