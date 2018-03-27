Женщина, представив необходимые документы, оформила потребительский кредит на сумму 63 тысячи рублей. Однако в дальнейшем денежные средства в счет погашения кредита так и не поступали...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Печатники задержали 34-летнюю москвичку по подозрению в мошенничестве при оформлении кредита.В полицию обратился представитель одного из московских банков. По его словам, в их подразделение обратилась женщина, которая, представив необходимые документы, оформила потребительский кредит на сумму 63 тысячи рублей. Однако в дальнейшем денежные средства в счет погашения кредита так и не поступали.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемой. Женщина была задержана.Исследованием установлено, что злоумышленница представила сотрудникам банка чужой паспорт.Дознанием ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.В ходе проведения следственных действий полицейские установили причастность подозреваемой еще к трем аналогичным эпизодам противоправной деятельности, совершенным на территории Юго-Восточного округа.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18