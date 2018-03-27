Нешуточные страсти разгорелись вокруг главного челябинского университета. Супруга преподавателя вуза узнала о романе мужа со студенткой благодаря лайкам в Instagram.

Нешуточные страстиразгорелись вокруг главного челябинского университета. Супруга преподавателя вуза узнала о романе мужа со студенткой благодаря лайкам в Instagram.Девушка внимательно ознакомилась со страничкой соперницы в социальныхсетях и обнаружила там снимки, сделанные в ее собственной квартире. Наопубликованных фотографиях можно увидеть одежду жены изменщика и даже ее кота,что особенно возмутило женщину. На любопытный инцидент первыми обратили внимание пользователи Pikabu.Обманутаясупруга не стала молчать и выложила обличительный пост в Instagram, осветив историю а мельчайшихподробностях. "Считаете ли вы нормальным, что любовница моего мужавыкладывает фото в моей одежде из нашей квартиры, где стоит кроватка моегоноворожденного сына? Это норма? Вопрос второй: то, что женатый преподавательспал со своей студенткой еще до моей беременностиэто норма? Ну и третье – давайте скинемся и дадим ей денег, чтобы она себеодежды купила, а мою не трогала?", – написала девушка.Сообщается,что учащаяся Южно-Уральского государственного университета даже и не думала скрывать своюсвязь с преподавателем и выкладывала фотографии из разобранной постели,сопровождая их провокационными подписями. Однако после скандала она закрыла своюстраницу. Что касается неверного возлюбленного, то он и вовсе удалился изсоциальных сетей.Позжестала известна еще одна любопытная деталь: обманутая женщина сама познакомилась с будущим мужем,будучи его студенткой. Видимо, донжуан с тех пор не изменял традициям, зато изменилсвоей пассии.Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда пользовательсети Instagram Юлия опубликовала на своейстранице коллаж из двух фотографий. Один из снимков сделала она сама из окна супружескойспальни, другую – неизвестная ей женщина из той же самой спальни, судя поракурсу фото и виду из окна. Вступив в переписку с женщиной, сделавшей снимок,Юлия выяснила, что та действительно является любовницей ее мужа.