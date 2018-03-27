Нешуточные страсти
разгорелись вокруг главного челябинского университета. Супруга преподавателя вуза узнала о романе мужа со студенткой благодаря лайкам в Instagram.
Нешуточные страсти
разгорелись вокруг главного челябинского университета. Супруга преподавателя вуза узнала о романе мужа со студенткой благодаря лайкам в Instagram.
Девушка внимательно ознакомилась со страничкой соперницы в социальных
сетях и обнаружила там снимки, сделанные в ее собственной квартире. На
опубликованных фотографиях можно увидеть одежду жены изменщика и даже ее кота,
что особенно возмутило женщину. На любопытный инцидент первыми обратили внимание пользователи Pikabu.
Обманутая
супруга не стала молчать и выложила обличительный пост в Instagram, осветив историю а мельчайших
подробностях. "Считаете ли вы нормальным, что любовница моего мужа
выкладывает фото в моей одежде из нашей квартиры, где стоит кроватка моего
новорожденного сына? Это норма? Вопрос второй: то, что женатый преподаватель
спал со своей студенткой еще до моей беременности
–
это норма? Ну и третье – давайте скинемся и дадим ей денег, чтобы она себе
одежды купила, а мою не трогала?", – написала девушка.
Сообщается,
что учащаяся Южно-Уральского государственного университета даже и не думала скрывать свою
связь с преподавателем и выкладывала фотографии из разобранной постели,
сопровождая их провокационными подписями. Однако после скандала она закрыла свою
страницу. Что касается неверного возлюбленного, то он и вовсе удалился из
социальных сетей.
Позже
стала известна еще одна любопытная деталь: обманутая женщина сама познакомилась с будущим мужем,
будучи его студенткой. Видимо, донжуан с тех пор не изменял традициям, зато изменил
своей пассии.
Похожая ситуация произошла в прошлом году, когда пользователь
сети Instagram Юлия опубликовала на своей
странице коллаж из двух фотографий. Один из снимков сделала она сама из окна супружеской
спальни, другую – неизвестная ей женщина из той же самой спальни, судя по
ракурсу фото и виду из окна. Вступив в переписку с женщиной, сделавшей снимок,
Юлия выяснила, что та действительно является любовницей ее мужа.