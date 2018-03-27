За отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля могут стоять криминальные структуры, работающие на западные элиты. Так считает знакомый британского шпиона, предприниматель из туманного Альбиона Валерий Морозов.

За отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ СергеяСкрипаля могутстоять криминальные структуры, работающие на западные элиты. Так считаетзнакомый британского шпиона, предприниматель из туманного Альбиона Валерий Морозов.По версии бизнесмена, Скрипаль оказался втянут в криминальные схемы. Онпредположил, что экс-сотрудник ГРУ мог заниматься кибербезопасностью или "политическойразведкой".Также Морозоврассказал, как начал получать письма с угрозами после инцидента. "Это было черезнесколько дней после того, как произошел случай с отравлением Скрипаля, и уменя начали брать интервью британские СМИ... Письмо было на русском языке,правда, на очень плохом. В следующих письмах слог был все лучше и лучше,последнее письмо вообще было написано с идиомами. Там примерно было написано:"Они пришли за Скрипалем, теперь придут за вами. Будьте осторожны, будьтена чеку", – цитирует знакомого Сергея Скрипаля телеканал "Звезда".Напомним, 4 марта 2018 года в британскомСолсбери у торгового центра были найдены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль иего дочь Юлия. Полиция предположила, что их могли отравитьнервно-паралитическим газом "Новичок", разработки которого якобы велисьеще в СССР. Пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.В первые же часы после инцидента Великобритания обвинила вслучившемся Россию. Не предоставив ни одного доказательства, премьер-министрБритании Тереза Мэй приказала выслать из страны 23 российских дипломатов. Москва ответила симметрично, объявив персонами нонграта 23 сотрудника британского внешнеполитического ведомства.Отметим, что 26 марта ряд западных стран в знак солидарности с Великобританией и еепозицией по делу Скрипаля объявили о высылке сотрудников российскихдипломатических миссий. На такой шаг пошли США, Канада, Франция, Германия,Польша и некоторые другие страны.