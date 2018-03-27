В администрации Кемеровской области в ближайшее время произойдут изменения. Как утверждают в соцсетях, будет уволен глава региона.

В администрации Кемеровской области в ближайшее время произойдут изменения. Как утверждают в соцсетях, будет уволен глава региона."Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев будет отправлен в отставку в ближайшее время. Исполняющим обязанности главы Кемеровской области станет недавно назначенный заместитель губернатора Сергей Цивилев", – пишет Telegram-канал Ельцин-Центр.Между тем в администрации Тулеева опровергли информацию о его увольнении."Это неправда. Губернатор на работе, он работает по обычному графику", – заявила "Говорит Москва" начальник отдела по связям с общественностью кемеровской администрации Лариса Деменева. Однако на вопрос о том, почему глава региона не встретился с гражданами, она отвечать отказалась.При этом президент России Владимир Путин, находясь на месте трагедии в Кемерово, пообещал принять кадровые решения. "Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода… Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе – нужно точно определить, кто в чем виноват. И когда мы это сделаем, а мы это сделаем точно, будут соответствующие решения. Здесь статус ни при чем, когда люди погибли, дети", – цитирует Путина.Глава государства отметил, что не стоит сразу "назначать" виновных. "Все, кто должен отвечать, все ответят", – заверил он, добавив, что все версии будут проверяться и "никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается", передаетНапомним, пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове начался 25 марта в помещении четвертого этажа, где располагались кинозалы, аттракционы и детские игровые зоны. Сотрудники МЧС боролись с огнем двое суток. Жертвами трагедии стали 64 человека. Тела восьми погибших до сих пор не обнаружены.