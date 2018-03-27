У перевозчика браконьерской черной икры сдали нервы – мужчина заметил стражей порядка, бросил свой автомобиль и попытался уйти пешком, чем только привлек внимание полицейских. В ходе досмотра в салоне внедорожника было обнаружено 18 килограмм деликатесного продукта.

Сотрудники ДПС задержали нервного перевозчика черной икры, попавшегося им на глаза во вторник, 27 марта, в Лиманском районе Астраханской области.Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ, полицейские заметили автомобиль Toyota Land Cruiser, остановившийся на обочине неподалеку от них. Водитель покинул машину и пошел пешком.Стражи порядка порекомендовали ему "не бросать транспортное средство без присмотра вне населённого пункта, однако мужчина заявил, что внутри нет ничего дорогостоящего".Подобное построение разговора заинтересовало инспекторов, которые осмотрели салон авто и заметили там черные полиэтиленовые пакеты. Решив ознакомиться с ними поближе, полицейские догнали автовладельца и попросили его показать их содержимое."Как выяснилось, астраханец 1981 года рождения перевозил более 18 килограммов чёрной икры и около трех килограммов осетра без каких-либо сопроводительных документов. Заметив наряд ДПС, он решил оставить внедорожник и продолжить путь пешком. Ихтиологическое исследование показало, что рыба была выловлена с помощью запрещённых орудий", — говорится в сообщении ведомства.В итоге нервный мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, охраняемым международными договорами Российской Федерации", максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.