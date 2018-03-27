Во внешности британского принца Гарри наблюдаются разительные перемены. В этих метаморфозах виновата его
невеста Меган Маркл.
Во внешности британского принца Гарри наблюдаются разительные перемены. В этих метаморфозах виновата его
невеста Меган Маркл.
Актриса всерьез занялась здоровьем своего жениха.
Молодому человеку пришлось отказаться от привычного образа жизни и вредных
привычек. Меган заставила своего ненаглядного бросить курить. Девушка сама не имеет этой
вредной привычки, поэтому ее очень раздражала пагубная зависимость Гарри.
Также барышня смогла уговорить своего 33-летнего жениха
сесть на диету.
Маркл
большая поклонница здорового сбалансированного питания. Ради
любимой аристократ отказался от вредной высококалорийной еды, употребления
слишком жирной или соленой пищи и алкогольных напитков.
Новые привычки
позволили принцу обрести подтянутую форму и здоровый цвет лица. На фотографиях
он стал выглядеть опрятнее, а в СМИ стало меньше новостей о неприемлемом
поведении скандального члена королевской семьи.
Добавим, что ранее Гарри был уличен в регулярном курении
марихуаны и употреблении алкоголя. По настоянию родных он
даже лечился от пагубных пристрастий в реабилитационном центре. Тогда терапия
помогла мало: принц Уэльский снова и снова шокировал общественность. Например, как-то в Сети распространились
фотографии где он, зажав одну ноздрю, затягивал водку через другую. Видимо,
настоящая любовь творит чудеса и благодаря старанием Маркл королевский отпрыск
взялся за ум.
К сожалению, не все поклонники обрадовались такому преображению
принца. Некоторые фанаты уверены, что Меган слишком перестаралась: "В ежовых
рукавицах она его держит"; "Кого она из него сделать хочет? Он мужиком всегда
был"; "Какой– то он истощенный", – критиковали в Сети. Недовольство и зависть влюбленных
в принца фанаток объяснима, ведь Маркл смогла не только захомутать одного из
самых завидных женихов планеты, но и вдохновила его полностью изменить свою
жизнь.