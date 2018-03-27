Во внешности британского принца Гарри наблюдаются разительные перемены. В этих метаморфозах виновата его невеста Меган Маркл.

Во внешности британского принца Гарри наблюдаются разительные перемены. В этих метаморфозах виновата егоневеста Меган Маркл.Актриса всерьез занялась здоровьем своего жениха.Молодому человеку пришлось отказаться от привычного образа жизни и вредныхпривычек. Меган заставила своего ненаглядного бросить курить. Девушка сама не имеет этойвредной привычки, поэтому ее очень раздражала пагубная зависимость Гарри.Также барышня смогла уговорить своего 33-летнего женихасесть на диету.Марклбольшая поклонница здорового сбалансированного питания. Радилюбимой аристократ отказался от вредной высококалорийной еды, употребленияслишком жирной или соленой пищи и алкогольных напитков.Новые привычкипозволили принцу обрести подтянутую форму и здоровый цвет лица. На фотографияхон стал выглядеть опрятнее, а в СМИ стало меньше новостей о неприемлемомповедении скандального члена королевской семьи.Добавим, что ранее Гарри был уличен в регулярном курениимарихуаны и употреблении алкоголя. По настоянию родных ондаже лечился от пагубных пристрастий в реабилитационном центре. Тогда терапияпомогла мало: принц Уэльский снова и снова шокировал общественность. Например, как-то в Сети распространилисьфотографии где он, зажав одну ноздрю, затягивал водку через другую. Видимо,настоящая любовь творит чудеса и благодаря старанием Маркл королевский отпрысквзялся за ум.К сожалению, не все поклонники обрадовались такому преображениюпринца. Некоторые фанаты уверены, что Меган слишком перестаралась: "В ежовыхрукавицах она его держит"; "Кого она из него сделать хочет? Он мужиком всегдабыл"; "Какой– то он истощенный", – критиковали в Сети. Недовольство и зависть влюбленныхв принца фанаток объяснима, ведь Маркл смогла не только захомутать одного изсамых завидных женихов планеты, но и вдохновила его полностью изменить своюжизнь.