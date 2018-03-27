Пункт назначения: пользователи сети сравнивают аварию, произошедшую в Челябинске с кадрами из известного фильма. К счастью, в реальной жизни в результате инцидента, попавшего в объектив камеры наблюдения, никто не пострадал.

Камера наблюдения запечатлела момент необычного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 27 марта на Копейском шоссе в Челябинске.Легковушка остановилась перед светофором. Следовавшей прямо за ней "КамАЗ" повторил этот маневр, однако его подвел плохо закрепленный груз.Труба внушительного диаметра "уползла" вперед, миновала кабину грузовика и свалилась прямо на легковой автомобиль.По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.