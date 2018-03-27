Компания Ford начала российские продажи обновленного большого кроссовера Explorer. При этом рестайлинговый автомобиль стал дешевле предшественника.
<a href="http://33live.ru/novosti/27-03-2018-obnovlennyj-ford-explorer-dlya-rossii-stal-deshevle.html" target="_blank">Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле</a> - Компания Ford начала российские продажи обновленного большого кроссовера Explorer. При этом рестайлинговый автомобиль стал дешевле предшественника.
[url=http://33live.ru/novosti/27-03-2018-obnovlennyj-ford-explorer-dlya-rossii-stal-deshevle.html]Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле[/url] - Компания Ford начала российские продажи обновленного большого кроссовера Explorer. При этом рестайлинговый автомобиль стал дешевле предшественника.