Народная артистка России Ольга Дроздова честно призналась,
что серьезно поговорила с мужем Дмитрием Певцовым о возможном расставании. Артистка
стала задумываться о расторжении брака.
Народная артистка России Ольга Дроздова честно призналась,
что серьезно поговорила с мужем Дмитрием Певцовым о возможном расставании. Артистка
стала задумываться о расторжении брака.
В последнее время женщину часто посещают мысли о разводе. Находясь
под впечатлением от повальных разводов среди своих коллег по цеху, она начала бояться проблем в своей семейной жизни. "Примеряю ситуацию на себя и потому
страшновато... Но что касается нашей семьи, она стоит на терпении моего мужа.
Хотя с возрастом я учусь этому качеству, поняла, что, промолчав, берегу и себя,
и Диму", – откровенно признается Дроздова.
Что бы снять тревогу, звезда пригрозила супругу расставанием и определила несколько условий: если
она влюбится в другого мужчину, то не будет мучить ни себя, ни своего партнера, а
просто уйдет. "Я свободолюбивая и считаю, что ни один человек не может
принадлежать другому", – сообщила артистка. Ну а ежели у Дмитрия появится
кто-то на стороне, он должен будет деликатно и, главное, вовремя сообщить об
этом жене. "Говорю Диме: у меня такой возраст, если надумаешь молодуху завести,
хоть предупреди, чтобы я подготовиться успела. А то потом никому не нужна буду
и придется, как теперь модно, заводить себе 20-летнего мальчика".
Певцов в последнее время стал часто устраивать Дроздовой
сцены ревности. Звезда
разоткровенничалась и добавила, что заметила странности в поведении супруга: "стоит
в присутствии Димы около меня появиться привлекательному мужчине, он начинает
наворачивать круги, хвост распускает".
Несмотря на все страхи и подозрения актриса уверена, что
даже если в их отношениях не все гладко, их семья сможет все преодолеть и выйти
достойно даже из ситуации разрыва. "Когда ты нашел по-настоящему близкого
человека, с ним можно пережить абсолютно все. Ведь между друзьями бывает всякое
– они и ссорятся, и страдают от недопонимания, но настоящие редко расстаются",
– открылась женщина журналистам Starhit.ru.