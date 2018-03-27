Народная артистка России Ольга Дроздова честно призналась, что серьезно поговорила с мужем Дмитрием Певцовым о возможном расставании. Артистка стала задумываться о расторжении брака.

Народная артистка России Ольга Дроздова честно призналась,что серьезно поговорила с мужем Дмитрием Певцовым о возможном расставании. Артисткастала задумываться о расторжении брака.В последнее время женщину часто посещают мысли о разводе. Находясьпод впечатлением от повальных разводов среди своих коллег по цеху, она начала бояться проблем в своей семейной жизни. "Примеряю ситуацию на себя и потомустрашновато... Но что касается нашей семьи, она стоит на терпении моего мужа.Хотя с возрастом я учусь этому качеству, поняла, что, промолчав, берегу и себя,и Диму", – откровенно признается Дроздова.Что бы снять тревогу, звезда пригрозила супругу расставанием и определила несколько условий: еслиона влюбится в другого мужчину, то не будет мучить ни себя, ни своего партнера, апросто уйдет. "Я свободолюбивая и считаю, что ни один человек не можетпринадлежать другому", – сообщила артистка. Ну а ежели у Дмитрия появитсякто-то на стороне, он должен будет деликатно и, главное, вовремя сообщить обэтом жене. "Говорю Диме: у меня такой возраст, если надумаешь молодуху завести,хоть предупреди, чтобы я подготовиться успела. А то потом никому не нужна будуи придется, как теперь модно, заводить себе 20-летнего мальчика".Певцов в последнее время стал часто устраивать Дроздовойсцены ревности. Звездаразоткровенничалась и добавила, что заметила странности в поведении супруга: "стоитв присутствии Димы около меня появиться привлекательному мужчине, он начинаетнаворачивать круги, хвост распускает".Несмотря на все страхи и подозрения актриса уверена, чтодаже если в их отношениях не все гладко, их семья сможет все преодолеть и выйтидостойно даже из ситуации разрыва. "Когда ты нашел по-настоящему близкогочеловека, с ним можно пережить абсолютно все. Ведь между друзьями бывает всякое– они и ссорятся, и страдают от недопонимания, но настоящие редко расстаются",– открылась женщина журналистам Starhit.ru.