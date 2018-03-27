Благоустройство или уничтожение? На улице Вавилова дорожные службы провели обрезку тополей. Результат поверг местных жителей в шок: все деревья превратились в пеньки. Есть ли шансы у тополиной аллеи пережить такую радикальную смену имиджа? И кто ответит за последствия?

Благоустройство или уничтожение? На улице Вавилова дорожные службы провели обрезку тополей. Результат поверг местных жителей в шок: все деревья превратились в пеньки. Есть ли шансы у тополиной аллеи пережить такую радикальную смену имиджа? И кто ответит за последствия?От целой аллеи тополей на улице Вавилова остались только голые стволы. У них обрезали макушки, не пожалев ни одной ветки — теперь они разбросаны по снегу. И некогда мощные деревья мало чем отличаются от фонарных столбов.Работали быстро. Подъемник и людей с бензопилами жители соседних домов заметили, возвращаясь с работы, когда на месте веток у тополей уже краснели обрубки.— Мы еще до этого, когда приближались, увидели, что деревья представляют собой натуральные пеньки. Мы спрашиваем: что здесь происходит, почему вы так делаете? Они говорят: мы кронируем, это омолаживающее кронирование!— Мы живем в соседнем доме, я считаю, у нас просто отнимают наш воздух! Это безобразие, это правда варварство!Тополя — действительно городские легкие. В Москве их массово высаживали как идеальную защиту от выхлопных газов. Тем, что на Вавилова, уже по 40-50 лет, и жители боятся, что возрастные деревья не переживут радикальную смену имиджа.— Постоянная такая обрезка приведет просто к засыханию дерева, потому что у дерева просто сил не хватит дать новые ветки!Мы попросили профессионального агронома осмотреть деревья."Сэкономили, очень много денег сэкономили, — уверен Семен Сизенков. — Должны были обрезать 30 процентов кроны, для тополя 30-40 процентов норма. Здесь обрезано 95 процентов".На Вавилова этим занимается ГБУ "Автомобильные дороги". Там тоже ссылаются на возраст тополей — только, наоборот, утверждают, что деревья-старожилы только так и нужно обрезать."Тополя поглощают очень много пыли и грязи. Та крона, которая была, загрязнена, ее необходимо срезать для того, чтобы новые побеги функционировали", — говорит начальник отдела благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги ЮЗАО" Наталья Челюканова.В ближайшие недели дорожники обрежут остальные тополя на улице Вавилова. Позже под ними обещали перекопать газоны, чтобы помочь корням. Но жители решили не ждать и уже написали жалобу в Департамент природопользования.