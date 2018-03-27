Один из злоумышленников, используя газовый баллончик, напал на потерпевшего и отобрал у него личные вещи и денежные средства...

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами УВД по Зеленоградскому административному округу и ОМВД России по районам Матушкино и Савелки задержали 24-летнего и 27-летнего приезжих из ближнего зарубежья по подозрению в разбойном нападении.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы поступило сообщение от местных жителей о том, что у подъезда жилого дома между двумя мужчинами происходит драка.К прибывшему на место происшествия наряду полиции обратился потерпевший, 34-летний приезжий, временно проживающий в Зеленограде. Мужчина сообщил, что на него напал неизвестный. Распылив в лицо содержимое газового баллончика, он избил его и похитил из кармана куртки денежные средства в размере 20 тысяч рублей и мобильный телефон, после чего скрылся.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность нападавшего, а также его соучастника. Мужчины были задержаны.В ходе следствия было установлено, что между потерпевшим и 27-летним подозреваемым ранее возник конфликт. Злоумышленник попросил знакомого за денежное вознаграждение помочь ему проучить обидчика. Согласившись, последний, используя газовый баллончик, напал на потерпевшего и отобрал у него личные вещи и денежные средства.Следствием УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31