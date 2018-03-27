Девушка, являясь сотрудницей организации, совместно с соучастниками обманным путем завладела денежными средствами пенсионерки, после чего, распределив денежные средства, злоумышленники скрылись...

«Оперуполномоченные ОУР ОМВД России по Басманному району задержали бывшую сотрудницу микрокредитной организации по подозрению в мошенничестве в отношении пожилой женщины», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило заявление от 78-летней жительницы столицы. Пожилая женщина рассказала, что обратилась в одну из микрокредитных организаций для заключения договора займа, намереваясь в дальнейшем получить проценты с вложенных денег. По условиям договора компания брала на себя обязательства ежемесячно выплачивать проценты, а по окончании срока договора вернуть внесенные денежные средства. Однако взятые на себя обязательства организация не выполнила. Офис, в котором был заключен договор займа, оказался закрыт, на телефонные звонки никто не отвечал.Материальный ущерб составил 1 млн 300 тысяч рублей.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемую. Ею оказалась 22-летняя жительница Подмосковья.Как установили полицейские, девушка, являясь сотрудницей организации, совместно с соучастниками обманным путем завладела денежными средствами пенсионерки, после чего, распределив денежные средства, злоумышленники скрылись.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Сотрудники полиции принимают меры к установлению и задержанию других соучастников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61