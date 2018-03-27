Пожар в торговом центре в Кемерово произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека. Среди возможных причин ЧП рассматривают поджог. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.Списки граждан, числящихся пропавшими без вестиСписок госпитализированныхСписок погибших, личность которых установлена

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